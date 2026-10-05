Giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản: Bảo đảm chính xác, khách quan, phản ánh đầy đủ, trung thực diễn biến quá trình thi công

Hoạt động giám sát phải bảo đảm chính xác, khách quan, phản ánh đầy đủ, trung thực diễn biến quá trình thi công đề án thăm dò khoáng sản

Thông tư số 57/2026/TT-BCT quy định nội dung công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản, kế hoạch thi công thăm dò bổ sung khối lượng, đề án thăm dò bổ sung (sau đây gọi tắt là đề án thăm dò khoáng sản).

Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, thăm dò bổ sung; đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.

Giám sát thi công phải bảo đảm chính xác, khách quan

Theo Thông tư, công tác giám sát thi công phải bảo đảm các nguyên tắc: cá nhân thực hiện công tác giám sát thi công phải có chuyên môn đào tạo đối với hạng mục giám sát thi công; công tác giám sát được tiến hành thường xuyên và có hệ thống trong quá trình thực hiện đề án thăm dò khoáng sản; hoạt động giám sát phải bảo đảm chính xác, khách quan, phản ánh đầy đủ, trung thực diễn biến quá trình thi công đề án thăm dò khoáng sản.

Trong quá trình giám sát thi công, khuyến khích việc ghi chép, quan sát, thiết bị hỗ trợ, áp dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công tác giám sát thi công nhằm bảo đảm các hạng mục của đề án thăm dò khoáng sản tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc thi công, giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm.

Đồng thời, thông qua giám sát để phát hiện những sai sót, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và thông báo cho tổ chức, cá nhân được thăm dò khoáng sản, đơn vị thi công để kịp thời khắc phục, xử lý nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm; đánh giá, xác nhận đúng khối lượng, chất lượng, tài liệu, mức độ khó khăn (nếu có) của hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, sản phẩm đã hoàn thành.

Quy định giám sát đối với từng hạng mục thăm dò khoáng sản

Thông tư quy định các hạng mục thuộc đề án thăm dò khoáng sản phải được giám sát thi công gồm: thi công công trình thăm dò như công trình khai đào và công tác khoan; công tác lấy mẫu; công tác gia công đối với các loại mẫu gia công tại thực địa; công tác hút nước thí nghiệm; công tác khai thác thử đối với nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên.

Đối với công trình khai đào, công tác giám sát phải mô tả tóm tắt diễn biến thi công tại thực địa và ghi nhận đầy đủ các nội dung về thiết bị thi công; nhân lực thi công; vị trí, tọa độ thực tế; sự phù hợp so với phê duyệt; kích thước công trình; xác định vách, trụ, chiều dày đối tượng thăm dò khoáng sản nếu có.

Đối với công trình khoan, nội dung giám sát gồm thiết bị thi công; nhân lực thi công; vị trí công trình, tọa độ thiết kế, tọa độ thực tế; sự phù hợp so với phê duyệt; chiều sâu, tỷ lệ mẫu lõi khoan; xác định vách, trụ, chiều dày đối tượng thăm dò khoáng sản nếu có.

Đối với công tác lấy mẫu, gia công mẫu, công tác giám sát phải ghi nhận về phương pháp, vị trí, khối lượng và quá trình thực hiện. Riêng công tác lấy mẫu phải ghi nhận vị trí lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu, thiết bị lấy mẫu, kích thước mẫu; trường hợp lấy mẫu ở công trình khai đào phải xác định chiều dài mẫu, trọng lượng mẫu; trường hợp lấy mẫu ở lỗ khoan phải xác định chiều dài đoạn lấy tỷ lệ giảm sát thi công đối với công trình khoan phải mô tả tóm tắt diễn biến quá trình thi công tại thực địa và ghi nhận đầy đủ các nội dung chính, gồm: a) Thiết bị thi công: ghi nhận đầy đủ chủng loại, tình trạng hoạt động, đánh giá sự phù hợp với thiết kế được phê duyệt; b) Nhân lực thi công: ghi nhận nhân lực thi công theo thực tế và đánh giá sự phù hợp về chuyên môn; c) Vị trí công trình, tọa độ thiết kế, tọa độ thực tế; xác định sự phù hợp so với phê duyệt, nếu rõ nguyên nhân sai khác (nếu có); d) Đường kính lỗ khoan, tỷ lệ mẫu lõi khoan; lấy mẫu, khối lượng mẫu.

Đối với công tác hút nước thí nghiệm, công tác khai thác thử đối với nước nóng thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên, nội dung giám sát gồm thiết bị thi công, nhân lực thi công, phương pháp và kỹ thuật thực hiện, thời gian thi công, khối lượng thực hiện và xác nhận kết quả thí nghiệm tại công trình.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản

Theo Thông tư của Bộ Công Thương, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản, thăm dò bổ sung có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, chương trình, kế hoạch thi công đề án thăm dò khoáng sản cho đơn vị thực hiện giám sát thi công; phê duyệt kế hoạch giám sát thi công do tổ chức, cá nhân thực hiện công tác giám sát thi công lập, gửi cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền để tổng hợp, theo dõi.

Tổ chức, cá nhân còn có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận khối lượng thi công các hạng mục để bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện đề án thăm dò khoáng sản; báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công đề án; kịp thời khắc phục, xử lý những sai sót, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm thăm dò.

Đơn vị thực hiện công tác giám sát thi công phải lập kế hoạch giám sát thi công theo đúng nội dung của đề án thăm dò khoáng sản đã được phê duyệt; bố trí nhân lực đúng chuyên môn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khối lượng và chất lượng các hạng mục đã giám sát thi công; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và thông báo cho tổ chức, cá nhân được thăm dò khoáng sản những nội dung sai khác so với đề án được phê duyệt hoặc những vấn đề khác có liên quan.

8 mẫu văn bản, tài liệu trong giám sát thi công

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư quy định 8 mẫu văn bản, tài liệu sử dụng trong giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản, gồm: Kế hoạch giám sát thi công; Nhật ký giám sát thi công; Biên bản giám sát thi công đối với công trình khai đào; Biên bản giám sát thi công đối với công trình khoan; Biên bản giám sát thi công đối với công tác đo địa vật lý lỗ khoan; Biên bản giám sát thi công đối với công tác lấy mẫu, gia công mẫu, công tác khai thác thử; Biên bản giám sát thi công đối với công tác hút nước thí nghiệm, khai thác thử nước nóng, nước khoáng thiên nhiên; Báo cáo kết quả giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.

Thông tư số 57/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026. Đối với công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản đang được thực hiện trước ngày Thông tư có hiệu lực nhưng còn thời hạn thực hiện thì được gia hạn sau ngày Thông tư có hiệu lực; tổ chức, cá nhân thực hiện phải lập báo cáo kết quả giám sát thi công đã thực hiện thì không phải thực hiện lại, các nội dung giám sát thi công, kế hoạch, nhật ký, biên bản báo cáo kết quả giám sát thi công chưa thực hiện thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.