Giám sát phòng chống tác hại thuốc lá tại Lai Châu

Đoàn do BSCKII Trần Thanh Tùng - Phó giám đốc Quỹ Phòng bệnh làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát Quỹ Phòng bệnh đã nghe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2026, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Báo cáo của Trung tâm cho biết, mới đây từ ngày 22-23/9, Trung tâm đã phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức tập huấn cho lực lượng lập danh sách, điều tra viên và giám sát viên, chuẩn bị triển khai điều tra diện rộng về sử dụng thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

BSCKII Trần Thanh Tùng - Phó giám đốc Quỹ Phòng bệnh phát biểu. Ảnh: CDC Lai Châu

Lớp tập huấn có 37 học viên là nhân viên y tế thôn, bản đến từ 37 xã, phường trên địa bàn Lai Châu.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật tình hình sử dụng thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam; mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra; phương pháp rà soát, lập danh sách xã, phường, tổ dân phố, khu phố, thôn, bản, hộ gia đình và đối tượng điều tra, bảo đảm không bỏ sót người thuộc diện phỏng vấn.

Ghi nhận những kết quả Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua, BSCKII Trần Thanh Tùng đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, chủ động xây dựng nội dung thực hiện cụ thể trong những tháng cuối năm, bảo đảm các hoạt động được triển khai đúng tiến độ; đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng để thực hiện hoạt động Nghiên cứu tại tỉnh (PGATS).

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp thu các ý kiến của đoàn và cam kết tiếp tục phối hợp, triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá theo đúng kế hoạch đề ra.

Lớp tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên, chuẩn bị triển khai điều tra diện rộng về sử dụng thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: CDC Lai Châu

Trước đó, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại Bệnh viện Phổi, Trạm y tế phường Tân Phong, Nhà hàng Hương Quê, UBND xã Khun Há, Trường PTDTBT THCS Khun Há và khu du lịch động đồng Lao Chải 1.

Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị đã triển khai tốt Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, đưa nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc vào nội quy, quy chế bệnh viện, cơ quan.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm; niêm yết nội quy, treo các biển "Cấm hút thuốc lá" tại các điểm dễ nhìn, dễ tiếp cận; "Xây dựng khu du lịch không khói thuốc"; thực hiện ký "Cam kết xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá"; tuyên truyền, vận động cho tất cả cán bộ, viên chức, người bệnh và người nhà người bệnh nghiêm túc thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Hoạt động giám sát là dịp để đoàn công tác nắm bắt tình hình triển khai, kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Lai Châu.

Đoàn Giám sát làm việc tại Bệnh viện Phổi Lai Châu. Ảnh: CDC Lai Châu