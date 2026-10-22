Giám sát phải đi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của nhân dân

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng, năm 2025 và 9 tháng năm 2026, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã đã giám sát 31 công trình, dự án trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Nội dung giám sát tập trung vào tiến độ thi công, chất lượng vật tư, vật liệu đầu vào, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, công viên cây xanh, khu thể dục, thể thao và các dự án tu bổ, tôn tạo đình làng.

Qua giám sát, các ban đã phát hiện 7 trường hợp vi phạm, gồm: Sử dụng vật liệu chưa đúng quy cách so với thiết kế, vận chuyển đất thải gây vương vãi trên đường, che chắn bụi tại công trình chưa bảo đảm và một nhà thầu thi công lớp asphalt khi nền đường chưa đạt độ chặt theo yêu cầu. Những phát hiện này góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà thầu, phòng ngừa lãng phí, tiêu cực và bảo đảm chất lượng công trình phục vụ dân sinh.

Trưởng ban Dân chủ - Giám sát và Phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Ngọc Quỳnh nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Đối với hoạt động của Ban TTND, đơn vị đã tổ chức một cuộc giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, tập trung vào tình trạng đổ chất thải trên đất nông nghiệp. Ban cũng giám sát việc công khai quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, các dự án triển khai trong năm 2026 và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho người dân.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, Ban TTND phối hợp với đại biểu HĐND xã giám sát quy trình tiếp công dân, tiến độ xử lý đơn thư tại UBND xã và các phòng chuyên môn; đồng thời theo dõi việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đáng chú ý, sau khi Ban TTND báo cáo kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã có văn bản kiến nghị UBND xã và cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm liên quan đến đất nông nghiệp. Tiếp thu kiến nghị, UBND xã chỉ đạo Công an xã và chuyên viên Phòng Kinh tế xã phụ trách nông nghiệp tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, yêu cầu đối tượng vi phạm thu dọn chất thải, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng kiến nghị với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và UBND xã tăng cường tập huấn chuyên sâu về kỹ năng giám sát, nhất là đọc bản vẽ, kiểm tra hồ sơ công trình, do phần lớn thành viên hoạt động kiêm nhiệm, còn hạn chế về chuyên môn kỹ thuật và pháp lý. Địa phương cũng đề nghị thành phố kiến nghị HĐND thành phố Hà Nội nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các ban.

Đoàn kiểm tra tại công trình Trường THCS Sơn Đồng. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của UBND xã và vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng trong triển khai hoạt động của Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Các hoạt động giám sát từng bước bám sát những vấn đề thực tiễn, được nhân dân quan tâm; kiến nghị sau giám sát đã được UBND xã tiếp thu, chỉ đạo xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở.

Để nâng cao chất lượng giám sát thời gian tới, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị xã Sơn Đồng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa MTTQ, chính quyền, các bộ phận chuyên môn; xây dựng kế hoạch giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai sót, lãng phí, tiêu cực. Địa phương cần rà soát, chấn chỉnh việc thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại các công trình; chú trọng giám sát ngay từ đầu, tại hiện trường và theo dõi kết quả khắc phục sau kiến nghị.

Đoàn kiểm tra dự án xây dựng Trường Mầm non Song Phương A. Ảnh: PV

Đồng thời, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm cung cấp kịp thời hồ sơ, thông tin phục vụ giám sát; thiết lập cơ chế tiếp nhận, giải quyết và phản hồi kiến nghị rõ ràng. Đồng chí nhấn mạnh, hiệu quả giám sát không chỉ nằm ở số lượng cuộc giám sát hay số ban được thành lập, mà quan trọng hơn là phát hiện đúng vấn đề, kiến nghị đúng thẩm quyền, theo dõi đến cùng việc giải quyết, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý nhà nước, chất lượng công trình và đời sống nhân dân.

Đoàn kiểm tra tại dự án cải tạo, mở rộng cảnh quan môi trường Đầm Muống. Ảnh: PV

Đoàn kiểm tra dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn 4. Ảnh: PV

Trước buổi làm việc, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tới khảo sát 4 dự án đang triển khai trên địa bàn xã Sơn Đồng, gồm: Trường Mầm non Song Phương A, Trường THCS Sơn Đồng, Nhà văn hóa thôn 4 và dự án cải tạo, mở rộng cảnh quan môi trường Đầm Muống.