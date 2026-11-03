Giám sát phải chủ động phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 1 của Đảng uỷ Công an Trung ương do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 đối với Đảng ủy Công an TP Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía TP Hà Nội có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát...

Về phía Đảng ủy Công an TP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Công an thành phố...

Dự thảo báo cáo kết quả giám sát nêu rõ: Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, từ “mệnh lệnh - phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an thành phố góp phần tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Nghị quyết của thành phố lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng uỷ Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; chủ động báo cáo, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố, HĐND thành phố và lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế, đảm bảo chính sách, tạo hành lang chính trị, pháp lý đồng bộ, phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô Hà Nội.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố ngày càng hoàn thiện, hệ thống, sâu sát, từ việc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết (tổng thể) đến việc ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện (cụ thể) đảm bảo đầy đủ, hệ thống, xuyên suốt, bài bản, cơ bản khoa học, chặt chẽ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công an TP Hà Nội đã ban hành 25 nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm quan trọng; chỉ đạo Công an thành phố, cấp ủy phòng, công an cấp xã ban hành kế hoạch thực hiện nghiêm túc.

Nhiều mặt công tác được nâng tầm, quản trị tập trung, hệ thống, gắn nhiệm vụ với tiến độ thực hiện, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng. Công tác đảm bảo ANTT đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu, kết quả công tác đều đạt, vượt so với cùng kỳ năm 2025. Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có chuyển biến rõ nét, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm theo quan điểm, chỉ đạo của Đảng.

Trên cơ sở đánh giá tính lý luận, thực tiễn và hiệu quả của một số mô hình hay, cách làm hiệu quả, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 1 đã ghi nhận 4 mô hình hay, cách làm hiệu quả để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xem xét, quyết định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 1 cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung để Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội thống nhất chỉ đạo Đảng ủy Công an TP Hà Nội thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra, giám sát đã chỉ ra.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hà Nội thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn cách mạng mới. Chuyển mạnh trọng tâm sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng. Đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp; không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ và người đứng đầu, không xem đây là nhiệm vụ riêng của ủy ban kiểm tra các cấp hay cán bộ làm công tác tham mưu kiểm tra, giám sát…

Mỗi cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu, trưởng Công an cấp xã, bên cạnh trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát thường xuyên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Đảng ủy Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thông báo kết luận giám sát và tổ chức hội nghị thông báo kết luận theo đúng quy trình, quy định. Các đồng chí Thường trực đoàn, Thư ký đoàn và các đồng chí liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ ý kiến; phối hợp với Đảng ủy Công an TP Hà Nội rà soát lại toàn bộ số liệu, căn cứ, nhận xét, đánh giá và kiến nghị; tiếp thu những ý kiến có căn cứ, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu cuộc giám sát theo quy định...

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đánh giá và những ý kiến chỉ đạo sâu sát của Đoàn; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Đảng ủy Công an thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục 5 tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân được Đoàn kiểm tra chỉ rõ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường công tác quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Thời gian tới, Đảng ủy Công an thành phố xác định tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển mạnh sang giám sát thường xuyên, chủ động, cảnh báo sớm, xuyên suốt mọi mặt công tác. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra mà phải trở thành trách nhiệm của từng cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy và trưởng Công an cấp xã.

Đồng thời sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình bằng văn bản, bổ sung hồ sơ, tài liệu gửi Đoàn kiểm tra; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.