Giám sát ở cơ sở: Không để kiến nghị của người dân bị bỏ ngỏ

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân, trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai 15 văn bản, tổ chức 8 hội nghị, cuộc họp hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ; đồng thời quan tâm kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ 2 ban sau sắp xếp địa bàn dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Hiện nay, Ban TTND có 25 thành viên, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có 31 thành viên. Hoạt động của hai ban tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai các khoản thu, chi, chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Trong đó, Ban TTND đã thực hiện 97 cuộc giám sát. Tổng số vụ việc phản ánh, kiến nghị được ghi nhận là 336, trong đó 245 vụ việc đã được trả lời, giải quyết; 91 vụ việc đang tiếp tục được theo dõi.

Thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Đối với hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, trên địa bàn xã có 10 công trình, dự án, bao gồm cả các dự án cấp thành phố có liên quan đến địa bàn. Đến nay, Ban đã tổ chức giám sát 7 công trình, dự án; phát hiện tồn tại, hạn chế hoặc dấu hiệu vi phạm cần kiến nghị xử lý tại 2 công trình, dự án. Trong số này, 1 công trình, dự án đã có kiến nghị được tiếp thu, xử lý.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục hướng dẫn thống nhất về nội dung, quy trình, phương pháp và chế độ báo cáo hoạt động của hai ban; tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng giám sát, lập biên bản, tổng hợp kiến nghị, theo dõi kết quả giải quyết và giám sát các công trình, dự án đầu tư công. Đồng thời, tăng cường cung cấp tài liệu, biểu mẫu nghiệp vụ, hướng dẫn xây dựng hồ sơ giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại diện Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Vân Nguyễn Tuấn Đạt đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các thành viên Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp cận, xử lý công việc; trong quá trình giám sát và giải quyết kiến nghị, cần theo sát đến cùng từng vụ việc, bảo đảm kiến nghị của nhân dân được xem xét, giải quyết, không để tồn đọng, bỏ ngỏ sau giám sát.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiểm tra công trình sửa chữa đường liên thôn. Ảnh: B.Duy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là những thiết chế quan trọng để nhân dân thực hiện quyền giám sát tại cơ sở. Hiệu quả hoạt động không chỉ thể hiện ở số cuộc giám sát hay số vụ việc được ghi nhận, mà quan trọng hơn là khả năng phát hiện đúng vấn đề, kiến nghị đúng thẩm quyền và theo dõi đến cùng kết quả giải quyết.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn kiểm tra; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền và vai trò tham mưu của MTTQ. Địa phương cần xác định rõ đầu mối cung cấp thông tin, tiếp nhận kiến nghị và phản hồi kết quả xử lý; lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm.

Đối với 91 vụ việc phản ánh, kiến nghị còn tồn đọng, xã cần khẩn trương rà soát, phân loại, đôn đốc giải quyết, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý từng vụ việc. Việc theo dõi phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời báo cáo những trường hợp chậm giải quyết hoặc vượt thẩm quyền.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kiểm tra công trình tu sửa Đình làng Khê Hồi. Ảnh: B.Duy

Về giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu phối hợp rà soát danh mục dự án, đề nghị cung cấp hồ sơ, bản thiết kế đối với 3 công trình chưa được giám sát; kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình, an toàn thi công và vệ sinh môi trường. Đối với những tồn tại đã phát hiện, cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc khắc phục, đồng thời lưu trữ đầy đủ hồ sơ giám sát.

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đi khảo sát một số dự án đang triển khai trên địa bàn xã Hồng Vân, gồm trục đường liên thôn xóm Hà Hồi và công trình tu sửa đình làng Khê Hồi.