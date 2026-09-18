Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tại xã Trường Hà

Đoàn giám sát thực địa dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa (cũ); xây mới trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường và sửa chữa nhà làm việc khối đoàn thể huyện Hà Quảng (cũ).

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, xã có 13 dự án làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 77,8 tỷ đồng. Trong đó, 10 dự án đã hoàn thành. Lũy kế giải ngân đến ngày 31/01/2026 đạt trên 23,9 tỷ đồng, bằng 30,7% kế hoạch vốn. Dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa (cũ) là dự án chuyển tiếp sang năm 2026. Hiện nay, tiến độ triển khai thi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, mới chỉ đạt trên 17% kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh tại xã.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng phát biểu kết luận chương trình giám sát.

Làm việc tại xã, đoàn giám sát tập trung làm rõ tiến độ, khối lượng thực hiện dự án, công trình chuyển tiếp; công tác thanh quyết toán đối với công trình đã hoàn thành; tình hình giải ngân; hiệu quả sử dụng các công trình sau đầu tư. Đồng thời, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng đề nghị xã Trường Hà tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành. Nhấn mạnh, dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa (cũ) là dự án có nguồn vốn lớn, yêu cầu xã xác định cụ thể nguyên nhân chậm tiến độ, chậm giải ngân, có giải pháp hoặc chế tài cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí trong năm 2026. Tăng cường quản lý, khai thác các công trình sau đầu tư; rà soát nhu cầu, xác định thứ tự ưu tiên các dự án thực sự cần thiết để đề xuất bố trí nguồn lực trong giai đoạn 2026 - 2030.