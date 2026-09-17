Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tại xã Đông Khê, Phục Hòa

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát thực địa công trình đường nội thị xã Đông Khê.

Đoàn giám sát thực địa một số công trình, dự án trên địa bàn gồm: cấp nước sinh hoạt khu vực thị trấn Đông Khê (cũ); đường nội thị; công trình khắc phục, xây dựng ki-ốt chợ trung tâm do hỏa hoạn; khu trung tâm cây xanh, thể dục thể thao xã.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, xã có 11 công trình khởi công mới, tổng kế hoạch vốn được bố trí trên 64,7 tỷ đồng. Trong đó, 7 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 2 công trình đang triển khai, 2 công trình không triển khai do sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không có nhu cầu tiếp tục đầu tư. Tổng lũy kế giá trị giải ngân đến hết tháng 1/2026 đạt trên 62,5 tỷ đồng, bằng 96,65% kế hoạch vốn được giao. Việc phân bổ vốn cơ bản bám sát các quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Các công trình được kiểm soát về kỹ thuật, chất lượng, khối lượng; việc nghiệm thu, giải ngân thực hiện theo khối lượng hoàn thành.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị xã làm rõ tiến độ, hiệu quả đầu tư và tình hình quản lý, khai thác các công trình sau khi đưa vào sử dụng; nguyên nhân các dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện và chưa giải ngân hết kế hoạch vốn; những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và thực hiện các dự án chuyển tiếp.

Đoàn giám sát làm việc với xã Đông Khê.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Dương Hùng Dũng đề nghị: Các danh mục dự án đang triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền quản lý, xã tiếp tục rà soát, xác định rõ nguyên nhân chậm để có chỉ đạo cụ thể, thực hiện hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ. Đồng thời, tập trung đôn đốc các nhà thầu, ban quản lý dự án lập hồ sơ quyết toán, thanh toán đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 còn thiếu vốn, xã rà soát lại mục tiêu, xác định rõ nhu cầu vốn, lập đường găng tiến độ triển khai thi công theo kế hoạch đã đề ra. Bám sát kết luận Kiểm toán Nhà nước, khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện. Đôn đốc các dự án đã hoàn thành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán, bảo đảm nguồn vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các kiến nghị của xã được đoàn tiếp thu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, Đoàn giám sát số 2 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Mạc Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh tại xã Phục Hòa.

Đoàn giám sát kiểm tra thực địa tại: Dự án xây dựng đường nông thôn tiếp nối quốc lộ 3 đến Bó Pu (tổ dân phố 8) + Nà Seo (tổ dân phố 9), thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa cũ; dự án nước sinh hoạt tập trung xóm Nà Quang - Nà Lếch, xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa cũ; dự án sân thể thao xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa cũ; dự án trồng cây xanh, xây dựng bồn hoa, lối đi dạo, tạo cảnh quan môi trường khu vực quảng trường Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa cũ.

Đoán giám sát thực địa dự án xây dựng đường nông thôn tiếp nối quốc lộ 3 đến Bó Pu - Nà Seo, thị trấn Hòa Thuận, huyên Quảng Hòa cũ.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, xã được chuyển giao đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương 5 công trình. Trong đó, 2 dự án chuyển tiếp được bố trí vốn 5 tỷ 734 triệu đồng, thực hiện thanh toán 5 tỷ 459 triệu đồng, đạt 95% tổng vốn; 1 dự án hoàn thành được bố trí vốn 3 tỷ 292 triệu đồng, thực hiện thanh toán 3 tỷ 237 triệu đồng, đạt 98% tổng vốn; 2 dự án quy hoạch được bố trí vốn 80 triệu đồng, dừng thực hiện đã nộp lại ngân sách nhà nước.

Quá trình thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Đơn vị chủ động rà soát danh mục, sự cần thiết và tính phù hợp của các dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn vốn; thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, khảo sát, lập, thẩm định và trình quyết định đầu tư theo quy định.

Các công trình, dự án được triển khai bằng nguồn ngân sách địa phương góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất của địa phương.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với xã Phục Hòa.

Đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ danh mục các công trình, dự án đầu tư công; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảng biểu, số liệu theo quy định. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và phát huy công năng các công trình sau đầu tư.

Tiếp tục quan tâm rà soát nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới, ưu tiên các công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân, phát triển sản xuất và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đối với các kiến nghị của xã, Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.