Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn tại phường Thục Phán

Đoàn giám sát thực địa dự án Trường THCS Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (cũ); dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, thành phố Cao Bằng (cũ); dự án nghĩa trang nhân dân và phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Cao Bằng (cũ).

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát hạng mục nhà đa năng, dự án Trường THCS Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (cũ).

Giai đoạn 2021 - 2025, phường Thục Phán quản lý, thực hiện 27 công trình, dự án với tổng vốn bố trí hơn 506 tỷ đồng, đến nay, hoàn thành đưa vào sử dụng 17 công trình, đang triển khai thực hiện 6 công trình. Lũy kế giải ngân đạt trên 87% kế hoạch. Các công trình sau khi hoàn thành cơ bản bảo đảm chất lượng, phù hợp với mục tiêu, quy mô và công năng được phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, cơ sở vật chất phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án chưa đáp ứng tiến độ thi công; việc bàn giao mặt bằng không đồng bộ ảnh hưởng đến tổ chức thi công và tiến độ hoàn thành công trình. Một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, thiết kế hoặc thời gian thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Nhiều dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm, phải kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau.

Đoàn giám sát tại dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, thành phố Cao Bằng (cũ).

Đoàn giám sát trao đổi với địa phương những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc điều chỉnh dự án, giải phóng mặt bằng và cân đối, bố trí nguồn vốn trên cơ sở nhu cầu được rà soát và khả năng ngân sách. Đề nghị UBND phường Thục Phán tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện từng công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết những vướng mắc về thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn; kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn.