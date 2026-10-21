Giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Hà Nha

Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát chuyên đề tại xã Hà Nha. Ảnh: VŨ QUÂN

Mục đích của đợt giám sát nhằm rà soát tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép đối với các mỏ đã trúng đấu giá quyền khai thác; kiểm tra kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng, thiết kế khai thác và đánh giá tác động môi trường.

Đối với các mỏ đang hoạt động, đoàn tập trung xem xét việc chấp hành quy định về phạm vi, diện tích, công suất khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời đánh giá công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn khai thác trái phép và tác động đến hạ tầng, đời sống người dân.

Mỏ đá tại thôn Vĩnh Phước do Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Đại Đồng làm chủ đầu tư. Ảnh: VŨ QUÂN

Theo UBND xã Hà Nha, trên địa bàn có 6 dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm 2 dự án cát, sỏi và 4 dự án đá. Trong đó, mỏ đá tại thôn Vĩnh Hà do Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Đại Đồng làm chủ đầu tư đang hoạt động theo giấy phép được cấp.

Hai mỏ đá tại thôn Đại Quang dừng hoạt động từ ngày 30/4/2022 do ảnh hưởng bởi hành lang an toàn đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, gồm mỏ đá Hòa Thạch diện tích 4ha của Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 27-7 Đại Lộc và mỏ đá Đông Lâm diện tích 2,21ha của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Quang Hiệp Thành.

Ba dự án trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2025 đang hoàn thiện thủ tục cấp phép, gồm mỏ đá 15ha tại thôn An Bình của Công ty TNHH MTV Quang Minh Bảo; mỏ cát, sỏi 3ha tại thôn An Bình và Phú Lộc của Công ty Cổ phần Trường Lợi; mỏ cát 12ha tại thôn Hà Nha của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Công nghiệp 6666.

Hai dự án của Công ty TNHH MTV Quang Minh Bảo và Công ty Cổ phần Trường Lợi đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong khi đó, dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Công nghiệp 6666 đang thực hiện thủ tục môi trường, đã tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư.

Đoàn khảo sát một số mỏ khoáng sản đã dừng hoạt động. Ảnh: VŨ QUÂN

Xã Hà Nha đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, triển khai kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ cấp phép, ranh giới khai thác, sản lượng, nguồn gốc khoáng sản, nghĩa vụ tài chính và bảo vệ môi trường; chú trọng các khu vực ven sông, bãi bồi, giáp ranh và bãi tập kết vật liệu.

UBND xã Hà Nha kiến nghị thành phố sớm xem xét đưa điểm mỏ đá khoảng 18,8ha tại thôn Vĩnh Hà và điểm mỏ đất san lấp tại thôn Vĩnh Phước vào danh mục đấu giá, bổ sung nguồn vật liệu phục vụ xây dựng.

Đối với hai mỏ đá phải dừng hoạt động, xã đề nghị các sở, ngành phối hợp giải quyết thủ tục thu hồi giấy phép, đất đai và phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Qua giám sát, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm đề nghị xã Hà Nha tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiểm tra và ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép.

Đồng thời, xã cần phối hợp với các sở, ngành rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục cấp phép, bảo đảm khai thác đúng quy định, gắn với bảo vệ môi trường, an toàn hạ tầng và đời sống người dân.