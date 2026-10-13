Giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục sau sắp xếp và việc tổ chức dịch vụ bán trú, nội trú tại phường Thành Vinh

Tham gia Đoàn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. Về phía phường Thành Vinh có lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND phường và lãnh đạo các trường học được giám sát.

Đoàn khảo sát thực tế tại Trường THCS Thành Vinh 2 đang thuê tại Trường Đại học Công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Vân

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát và làm việc với Trường Mầm non Thành Vinh 1, các trường THCS Thành Vinh 1, 2, 3, 4.

Trước sắp xếp, phường Thành Vinh quản lý 27 trường công lập (10 mầm non, 9 tiểu học, 8 THCS) với 22.223 học sinh. Sau sắp xếp còn 14 trường (4 mầm non, 6 tiểu học, 4 THCS), giảm 13 đầu mối, tương ứng 48,15%. Phường hoàn thành sắp xếp trước ngày 28/8/2026, đúng lộ trình của tỉnh. Các điểm trường cũ được giữ làm phân hiệu nên học sinh không phải đi xa hơn. Số cán bộ quản lý giảm từ 71 xuống 44 người, 27 người thôi giữ chức vụ được bố trí làm giáo viên.

Khó khăn về cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của các trường còn nhiều khó khăn, phải thuê mượn. Theo báo cáo của UBND phường Thành Vinh, 4 điểm trường đang chờ đầu tư xây mới phải học nhờ nơi thuê, mượn, gồm Mầm non Thành Vinh 3 (phân hiệu Cửa Nam), Tiểu học Thành Vinh 3, THCS Thành Vinh 2 và THCS Thành Vinh 3. Tổng cộng, 48 phòng học đang ở trạng thái tạm bợ.

Điển hình là THCS Thành Vinh 2. Cơ sở chính của trường, với 16 lớp và 704 học sinh, đang thuê 13 phòng trong khuôn viên Trường Đại học Công nghiệp Vinh, dùng chung tòa nhà với một phân hiệu tiểu học và sinh viên. Qua khảo sát thực tế cho thấy các phòng thuê không có phòng học bộ môn, sân chơi, bãi tập; hệ thống điện không đủ tải để lắp điều hòa; nhiều cửa kính tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Các bộ phận thư viện, y tế, văn thư, thủ quỹ, đoàn đội phải dồn chung một văn phòng ở tầng 6.

Đoàn giám sát tại Trường Mầm non Thành Vinh 1. Ảnh: Nguyễn Vân

Tình trạng phải thuê, mượn phòng học cũng diễn ra tại THCS Thành Vinh 3. Do chưa có trường riêng, đơn vị này phải mượn cơ sở Trường Tiểu học Đông Vĩnh, sĩ số có 9 lớp nhưng chỉ có 5 lớp học, do đó phải học 2 ca/ngày.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện UBND phường Thành Vinh cho biết, nguyên nhân sâu xa là do gián đoạn thực hiện các dự án sau sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều dự án xây dựng triển khai dang dở, hoặc vẫn chưa được triển khai, như Trường Mầm non Thành Vinh 1 (phân hiệu Lê Mao) và THCS Thành Vinh 4, Trường THCS Thành Vinh 3 (phân hiệu Đông Vĩnh). Trước thực trạng này, phường đã lập Tổ công tác rà soát cơ sở vật chất và chỉ đạo khắc phục hư hỏng. Dù vậy, toàn phường hiện vẫn thiếu 101 phòng học và phòng chức năng, tính cả những phòng đã xuống cấp cần thay thế.

Thiếu giáo viên, nhân viên y tế

Bên cạnh đội ngũ cũng là điểm nghẽn của các trường sau sắp xếp. Theo báo cáo của UBND phường Thành Vinh, toàn phường hiện thiếu 17 biên chế so với Quyết định số 56 của UBND tỉnh và thiếu 67 giáo viên hợp đồng so với định mức mới. Trong khi đó, 27 cán bộ quản lý dôi dư đã phải chuyển sang làm giáo viên.

Thiếu hụt thể hiện rõ nhất ở bậc THCS. Theo Hiệu trưởng Trường THCS Thành Vinh 3, hiện trường đang thiếu 27 giáo viên. Để duy trì dạy học, trường phải hợp đồng 14 giáo viên; tuy nhiên, giáo viên dạy vượt tiết nhiều, trong khi kinh phí của nhà trường không đủ chi trả.

Khó khăn tương tự cũng xảy ra ở THCS Thành Vinh 4. Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường thiếu 10 giáo viên, đã hợp đồng 6 người nhưng nguồn chi trả từ ngân sách của trường rất khó khăn.

Không chỉ thiếu người đứng lớp, các trường còn thiếu cả nhân viên y tế. Toàn phường hiện thiếu khoảng 10 nhân viên y tế học đường ở các trường chính và phân hiệu. Cùng với đó, vị trí Tổng phụ trách Đội tại các trường sáp nhập vẫn chưa có hướng dẫn rõ ràng từ cấp trên, khiến việc bố trí nhân sự gặp lúng túng.

Hơn 16.100 học sinh ăn bán trú

Toàn phường có 48 cơ sở tổ chức bán trú với hơn 16.100 trẻ, học sinh, gồm 100% trẻ mầm non công lập và học sinh tiểu học có nhu cầu. Nhà trường tự nấu hoặc mua suất ăn công nghiệp; các bếp ăn đều có camera, thực đơn theo tuần, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn 24 giờ. Từ đầu năm học đến nay, phường không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Tuy nhiên, trên địa bàn có 16/19 bếp ăn cần thiết, 3 bếp phải bổ sung; nhân viên y tế mới có 15/19. Ở cấp tiểu học, có trường không có bếp, phải mua suất ăn công nghiệp nên việc kiểm soát chất lượng càng phải chặt chẽ. Tại Trường Mầm non Thành Vinh 1, 3 bếp ăn đạt yêu cầu nhưng phòng nghỉ trưa mới đủ 2/3, nhân viên y tế cũng mới đủ 2/3.

Đáng chú ý nhất là khoản tiền ăn. Khi Đoàn làm việc, nhiều trường chưa họp phụ huynh để thống nhất mức thu, đang tạm áp dụng mức của năm học trước. Các khoản chi phí phục vụ, điện nước, đồ dùng cá nhân chưa thu và chưa chi. Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của UBND tỉnh đã có để làm căn cứ, nhưng chưa được vận dụng thống nhất.

Đoàn giám sát làm việc với UBND phường Thành Vinh, các Trường THCS Thành Vinh 1, 2, 3, 4. Ảnh: Nguyễn Vân

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả mà các trường và UBND phường Thành Vinh đã đạt được trong sắp xếp các trường học và tổ chức hoạt động bán trú. Đồng thời, đồng chí đề nghị phường và các nhà trường tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đối với UBND phường, Trưởng đoàn yêu cầu trước hết rà soát, chỉ đạo sớm ổn định tổ chức và hoạt động của các trường; làm tốt công tác tư tưởng sau sắp xếp, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh. Song song đó, cần chỉ đạo chặt chẽ hoạt động chuyên môn để bảo đảm kế hoạch năm học.

Về nguồn lực, phường cần quan tâm bố trí kinh phí hoạt động cho các cơ sở giáo dục, tính đến đặc thù sau sắp xếp; đồng thời hướng dẫn rõ việc thực hiện các khoản thu đầu năm học. Về cơ sở vật chất, cần tập trung hoàn thiện, nhất là rà soát các địa điểm thuê, mượn phòng học để bảo đảm điều kiện dạy và học. Phường cũng cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là an toàn thực phẩm.

Về phía các nhà trường, Trưởng đoàn đề nghị bám sát chương trình, hướng dẫn của phường và ngành Giáo dục để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.