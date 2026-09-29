Giám sát hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo báo cáo của UBND xã Quài Tở, các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chủ yếu trồng mới cà phê, mắc ca, với tổng nguồn vốn được phân bổ gần 19 tỷ đồng. Đến nay, xã đã thực hiện 416,5ha cà phê, đạt 104% chỉ tiêu và 443,5ha mắc ca, đạt 111% chỉ tiêu theo kế hoạch của tỉnh. Cùng với hỗ trợ giống, vật tư, xã tổ chức hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc; thành lập các tổ kiểm tra, nghiệm thu diện tích đào hố, kiểm tra tình hình trồng và chăm sóc cây. Qua thống kê, hiện diện tích cà phê, mắc ca trồng mới cơ bản sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%.

Đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu trong buổi giám sát tại xã Quài Tở.

Lãnh đạo xã Quài Tở làm rõ một số nội dung với đoàn giám sát.

Tại xã Búng Lao, năm 2026 địa phương triển khai 22 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm (bao gồm các dự án chuyển tiếp từ các năm trước). Tổng nguồn vốn được phân bổ hơn 12,4 tỷ đồng; đã giải ngân gần 13 tỷ đồng, đạt trên 85%. Xã đã hỗ trợ trồng mới 402,8ha cà phê và 402,8ha mắc ca trồng xen cà phê, đạt 100,7% kế hoạch. Ngoài diện tích thuộc dự án, xã hướng dẫn người dân trồng thêm 417,15ha cà phê. Trong quá trình triển khai, hơn 1.688 lượt cán bộ, lực lượng vũ trang, giáo viên và người dân được huy động hỗ trợ các hộ trồng cà phê.

Đoàn giám sát làm việc với xã Búng Lao.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo các xã đã trao đổi, phân tích những khó khăn trong triển khai các chương trình, như: Địa hình phức tạp, đất sản xuất phân tán, thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cùng với đó, việc phân bổ vốn còn chậm, giải ngân chưa đạt kế hoạch...

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế diện tích trồng cà phê, mắc ca theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Búng Lao.

Đồng chí Mùa Thanh Sơn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các xã tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung được phê duyệt; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích đã trồng. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn về vốn, kỹ thuật và liên kết tiêu thụ, nâng cao hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.