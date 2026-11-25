Ngày 25-11, đoàn công tác Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đến giám sát, hỗ trợ kỹ thuật về công tác xét nghiệm HIV tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác nghe CDC Khánh Hòa báo cáo tình hình dịch HIV/AIDS và kết quả triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2026. Theo đó, toàn tỉnh ghi nhận lũy tích 3.736 trường hợp nhiễm HIV từ năm 1993 đến thời điểm báo cáo, trong đó có 2.058 người còn sống. Riêng 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh phát hiện 140 trường hợp nhiễm mới; trong đó, CDC Khánh Hòa xét nghiệm khẳng định 79 trường hợp dương tính với HIV. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.725 người nhiễm HIV đang được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút (ARV). Toàn tỉnh có 3 phòng xét nghiệm khẳng định HIV.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa báo cáo tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xét nghiệm HIV còn gặp một số khó khăn, nhất là việc xét nghiệm tải lượng vi-rút HIV được chi trả qua bảo hiểm y tế chưa được triển khai tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh; nguồn nhân lực chuyên trách ở tuyến cơ sở còn biến động, năng lực chuyên môn chưa đồng đều; nguy cơ lây nhiễm vẫn cao trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới…

Cùng với hoạt động giám sát, đoàn công tác hỗ trợ CDC Khánh Hòa về chuyên môn, kỹ thuật nhằm củng cố năng lực xét nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động xét nghiệm, tư vấn và kết nối người nhiễm HIV với các cơ sở điều trị. Qua đó, góp phần tăng cường phát hiện sớm người nhiễm HIV, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị kịp thời.