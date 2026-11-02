Giám sát hành trình: Nâng cao hiệu quả quản lý vận tải

Một tài xế xe tải kiểm tra thiết bị camera hành trình, camera khoang người lái và thiết bị GPS trước khi khởi hành.

Mỗi ngày, một phương tiện vận tải có thể di chuyển qua nhiều tuyến đường, địa bàn khác nhau. Nếu chỉ dựa vào báo cáo của lái xe, doanh nghiệp khó nắm bắt đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện.

Vì vậy, thiết bị giám sát hành trình, định vị và camera ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong quản lý vận tải. Thông qua dữ liệu về hành trình, tốc độ, thời gian dừng, đỗ và thời gian lái xe liên tục, doanh nghiệp có thể theo dõi hoạt động của phương tiện, kịp thời phát hiện những bất thường. Đây cũng là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của người điều khiển phương tiện.

Nghị định 319 quy định việc ghi nhận, kết nối, truyền, tiếp nhận, lưu trữ, khai thác và chia sẻ dữ liệu giám sát. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ theo quy định.

Tại Thái Nguyên, chính sách tác động đến số lượng lớn phương tiện. Theo số liệu quản lý được công bố, toàn tỉnh có 1.717 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và gần 3.900 phương tiện vận tải hàng hóa được cấp phù hiệu còn hiệu lực. Đây là lực lượng phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, xây dựng, khai thác khoáng sản và lưu thông hàng hóa.

Một số doanh nghiệp đã chủ động trang bị hệ thống giám sát để phục vụ công tác quản lý, có thể kể đến: Công ty Cổ phần Cảng Hạ Long hiện có 30 phương tiện vận tải; Công ty Cổ phần Xây dựng và San lấp Bắc Nam có trên 20 phương tiện.

Các phương tiện vận tải đều được doanh nghiệp lắp đặt camera hành trình và cài đặt GPS giám sát vận chuyển.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết bị giám sát còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người lái xe. Anh Trương Văn Quân, tài xế vận tải ở Hiệp Hòa (Bắc Ninh), cho biết, hệ thống giám sát giúp kiểm soát thời gian làm việc theo quy định, đồng thời cung cấp dữ liệu cho cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố.

Cùng quan điểm, anh Hoàng Văn Dũng, lái xe ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên), cho rằng: Người lái có quyền đề nghị doanh nghiệp trang bị thiết bị giám sát nếu phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu. Bởi thiết bị không chỉ phục vụ quản lý mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người điều khiển phương tiện.

Từ thực tế hoạt động, ông Khuất Văn Quyết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và San lấp Bắc Nam, cho biết: Dữ liệu giám sát giúp doanh nghiệp kiểm soát phương tiện đi đúng hướng tuyến, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi cần thiết. Việc duy trì hệ thống cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của người lái.

Thực tế cho thấy, giá trị của thiết bị giám sát không chỉ nằm ở việc ghi hình hay xác định vị trí phương tiện, mà quan trọng hơn là cách doanh nghiệp khai thác dữ liệu.

Khi được sử dụng hiệu quả, dữ liệu giúp phát hiện sớm những hành vi bất thường, kịp thời nhắc nhở người lái và có căn cứ xác định nguyên nhân khi xảy ra sự cố.

Nghị định 319 tạo khuôn khổ thống nhất cho việc quản lý, kết nối và khai thác dữ liệu giám sát trên phương tiện.

Từ sự chủ động của doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện theo quy định mới, quản lý vận tải bằng dữ liệu đang trở thành xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao trách nhiệm của người lái, hiệu quả quản lý của doanh nghiệp và bảo đảm an toàn giao thông.