Giám sát đột xuất việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Đại Phúc

Kiểm tra việc niêm yết thực đơn tại bếp ăn của Trường

Phổ

thông D

ân

tộc

nội

trú

THCS

Đại

Từ

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Trường PTDTNT THCS Đại Từ hiện có 355 học sinh với 12 lớp và 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tại buổi giám sát, Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực nhà ăn, kho lưu trữ thực phẩm và đối chiếu thực đơn các ngày trong tuần của học sinh.

Đoàn giám sát tại khu vực nhà ăn của Trường.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn ghi nhận Nhà trường đã triển khai nghiêm túc, đúng quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên (mức hỗ trợ 468.000 đồng/tháng/học sinh).

Thực đơn các bữa ăn sáng, trưa, tối trong tuần được xây dựng phong phú, thay đổi linh hoạt, bảo đảm đầy đủ giá trị dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và kết hợp hợp lý các sản phẩm bổ trợ như sữa tươi, sữa chua, trái cây.

Đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của Nhà trường trong tổ chức bữa ăn và chăm lo đời sống cho học sinh. Qua hoạt động giám sát, Đoàn nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tại cơ sở, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch.