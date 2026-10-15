Giám sát đột xuất chất lượng bữa ăn học sinh nội trú tại xã Bình Yên

Đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ cung cấp thực phẩm tại Trường PTDT Nội trú THCS Định Hóa.

Năm học này, Trường PTDT Nội trú THCS Định Hóa có 355 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, 100% học sinh ăn ở tại trường. Nhà trường tổ chức 4 bữa ăn mỗi ngày, với định mức 78.000 đồng/học sinh/ngày. Trong đó, bữa đêm là bánh mì trị giá 10.000 đồng/suất.

Theo lãnh đạo Nhà trường, để bảo đảm chất lượng bữa ăn, công tác tiếp nhận, chế biến và bảo quản thực phẩm được thực hiện theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Nhà trường đồng thời thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước, kiểm soát từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế đến chế biến thức ăn chín nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bếp ăn hiện có 8 nhân viên, bảo đảm việc chuẩn bị và phục vụ các bữa ăn cho học sinh.

Nhân viên chuẩn bị bữa ăn tối cho học sinh.

Qua giám sát thực tế khu vực nhà ăn, kho lưu trữ thực phẩm và kiểm tra thực đơn, Đoàn giám sát ghi nhận sự chủ động của Nhà trường trong tổ chức bữa ăn, chăm lo dinh dưỡng cho học sinh.

Các chế độ, chính sách hỗ trợ tiền ăn được triển khai theo quy định, trong đó có mức hỗ trợ 468.000 đồng/học sinh/tháng theo Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trường PTDT Nội trú THCS Định Hóa chưa có kho gạo riêng đạt quy chuẩn. Gạo sau khi tiếp nhận đang được bố trí tạm tại một khu vực trong nhà bếp, gây khó khăn cho việc bảo quản theo yêu cầu.

Vì vậy, Nhà trường mong muốn được quan tâm đầu tư kho gạo riêng, góp phần nâng cao điều kiện lưu trữ và bảo đảm chất lượng thực phẩm phục vụ học sinh.

Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn công tác nắm bắt tình hình thực hiện chính sách, tổ chức bữa ăn và những khó khăn tại cơ sở, làm căn cứ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch.