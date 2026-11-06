Giám sát đến cùng, vì lợi ích của nhân dân

Từ thực tiễn hoạt động tại phường Yên Nghĩa, yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát của các ban Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng trở nên cấp thiết.

Phát huy sức dân trong giám sát ở cơ sở

Ngày 6-11, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2026 tại phường Yên Nghĩa.

Qua kiểm tra cho thấy, sau khi thành lập phường, các ban TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng đã được kiện toàn, từng bước phát huy vai trò, tập trung vào những nội dung gắn trực tiếp với đời sống và quyền lợi của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Nghĩa, từ đầu năm đến nay, Ban TTND đã thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc thực hiện chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

Cùng với hoạt động của Ban TTND, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng được triển khai tại 8 dự án cấp phường, chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông, thoát nước và trường học. Các ban tập trung theo dõi việc công khai thông tin, tiến độ thi công, chất lượng vật tư, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và những ảnh hưởng của công trình đến sinh hoạt của người dân.

Đại diện Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PV

Qua giám sát, những bất cập như tiến độ chậm, thiếu đèn cảnh báo, biển báo công trình, vật liệu tập kết chưa gọn, thi công chưa đồng bộ, phát sinh bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân đã được phát hiện, ghi nhận và kiến nghị với chủ đầu tư, nhà thầu xem xét, khắc phục.

Từ thực tiễn giám sát tại khu dân cư, ông Nguyễn Huy Hải, Trưởng Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng Dự án cải tạo đường, rãnh thoát nước tổ dân phố Cổ Bản cho biết, các thành viên tham gia Ban đều trên tinh thần tự nguyện, nhiệt tình và trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, qua theo dõi, Ban nhận thấy một số bộ phận thi công chưa thực sự nghiêm túc. Dù tổ dân phố đã nhiều lần có ý kiến, nhà thầu cũng đã thay đổi 3 đơn vị thi công nhưng tiến độ dự án vẫn chậm.

Trong khi đó, tại công trình cải tạo, nâng cấp đường và rãnh thoát nước tổ dân phố An Lạc, Hòa Bình, ông Lê Đức Sơn, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho biết, do công trình triển khai trên các tuyến đường người dân vẫn đang sử dụng nên phạm vi thi công trải dài, điều kiện tổ chức thực hiện còn hạn chế. Để bảo đảm chất lượng, Ban đã vận động người dân cùng tham gia giám sát. Khi công trình triển khai đến tuyến phố, ngõ nào, Ban mời người dân tại khu vực đó trực tiếp theo dõi, kiểm tra; chỉ khi hạng mục bảo đảm yêu cầu mới tiếp tục thi công phần việc tiếp theo.

“Chúng tôi xác định làm việc gì cũng phải hướng đến lợi ích của cộng đồng, để khi công trình hoàn thành, người dân được thụ hưởng những kết quả tốt nhất. Công trình hoàn thiện đến đâu phải bảo đảm chất lượng đến đó”, ông Lê Đức Sơn chia sẻ.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Từ góc độ đơn vị quản lý dự án, ông Đặng Ngọc Thư, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Nghĩa cho biết, sự giám sát kịp thời của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần kiểm soát tiến độ, chất lượng dự án, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh lao động. Qua đó, trách nhiệm của nhà thầu được nâng lên; những thiếu sót, vấn đề phát sinh được phản ánh để xử lý, góp phần nâng cao chất lượng công trình phục vụ nhân dân.

Đánh giá hiệu quả bằng chuyển biến sau giám sát

Ghi nhận kết quả hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại phường Yên Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn đánh giá cao việc các ban đã lựa chọn nội dung giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và quyền, lợi ích trực tiếp của nhân dân; bám sát công trình, phát hiện những vấn đề cần khắc phục, kịp thời kiến nghị với chủ đầu tư, nhà thầu.

Thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao đổi tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong điều kiện phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực xây dựng. Để nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phát huy những người có kinh nghiệm, chuyên môn và uy tín trong cộng đồng tham gia giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, theo dõi các kiến nghị đến khi có kết quả giải quyết. Đối với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cần chủ động giám sát kịp thời, tập trung vào những tồn tại đã phát hiện, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Nhấn mạnh hiệu quả giám sát phải được đánh giá từ vấn đề được phát hiện, chất lượng kiến nghị và chuyển biến sau giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị phường Yên Nghĩa tiếp tục phát huy sự tham gia của nhân dân, đưa hoạt động của hai Ban đi vào thực chất, gắn với kết quả thực hiện cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Nghĩa Phạm Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Từ góc độ địa phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Nghĩa Phạm Văn Chiến cho rằng, hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là dịp để phường nhìn nhận toàn diện hơn hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, từ đó có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các thành viên hai Ban nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, tiếp tục phát huy những mặt làm tốt, kịp thời khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động.