'Giám sát để thúc đẩy giải quyết'

Thời gian qua, Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND xã Lệ Ninh đã duy trì hiệu quả các hoạt động giám sát; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, đôn đốc các ban tăng cường giám sát chuyên đề và thường xuyên.

Song song với đó, công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND được thực hiện nghiêm túc. Qua giám sát, HĐND xã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Sau khi người dân phản ánh về sự xuống cấp của tuyến đường ở thôn Xuân Hòa, xã Lệ Ninh, địa phương đã lập dự án đầu tư bê tông hóa với kinh phí 1,5 tỉ đồng - Ảnh: L.C

Phó Chủ tịch HĐND xã Lệ Ninh Nguyễn Chí Trãi cho biết, thực hiện chương trình giám sát năm 2026, Thường trực HĐND xã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng đất do Công ty CP Lệ Ninh bàn giao về UBND xã quản lý.

Cùng với Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã cũng chủ động bám sát lĩnh vực phụ trách để triển khai nhiệm vụ. Ban Kinh tế-Ngân sách thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý thu-chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; chủ động rà soát nội dung phục vụ giám sát chuyên đề. Đơn vị đang thực hiện giám sát chuyên đề về việc quản lý, sử dụng các khoản thu ngoài quy định tại một số trường học trên địa bàn.

Ban Văn hóa-Xã hội tăng cường theo dõi các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội và chính sách đối với Nhân dân; đồng thời, tổ chức giám sát chuyên đề về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và quản lý thiết chế văn hóa tại một số thôn.

Sau các cuộc giám sát, Thường trực và các ban HĐND xã tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị chịu sự giám sát để làm rõ tồn tại, hạn chế và ban hành kết luận, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc. Đây là bước chuyển quan trọng từ phương thức “giám sát để phát hiện” sang “giám sát để thúc đẩy giải quyết”, góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Bên cạnh hoạt động giám sát, công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp được duy trì nền nếp, đúng quy định pháp luật; qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Thường trực HĐND xã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQVN xã và các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, phân loại, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh từ cơ sở.

Điển hình như phản ánh của cử tri về 2 tuyến đường xuống cấp tại thôn Xuân Nam và Xuân Hòa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thường trực HĐND, UBND xã cùng các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra thực địa. Đến nay, xã đã hoàn thành lập dự án đầu tư bê tông hóa 2 tuyến đường nói trên với tổng kinh phí 3 tỉ đồng.

Theo Chủ tịch HĐND xã Lệ Ninh Nguyễn Đình Hòa, trong những tháng cuối năm 2026, HĐND xã tập trung duy trì tốt công tác tiếp công dân; phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã đôn đốc giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc cử tri và bám sát cơ sở để nắm bắt những vấn đề cử tri phản ánh và những vấn đề nổi lên trên địa bàn, từ đó xem xét, giải quyết kịp thời.

Cùng với đó, HĐND xã tiếp tục hoàn thành toàn diện các nội dung theo chương trình giám sát năm 2026, quyết tâm xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai và minh bạch; tạo chuyển biến thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong hoạt động thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.