Giám sát đầu tư công tại phường Bắc Kạn

Đoàn giám sát làm việc tại phường Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bắc Kạn đã tập trung rà soát, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, ưu tiên nguồn lực cho các công trình cấp thiết.

Lãnh đạo phường Bắc Kạn báo cáo, làm rõ một số nội dung.

Giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn có 18 dự án, tổng mức đầu tư trên 468 tỷ đồng. Hiện địa phương đang triển khai 9 công trình, gồm 1 công trình chuyển tiếp và 8 công trình khởi công mới.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được tỉnh giao cho phường là hơn 22 tỷ đồng. Đến ngày 30-6, giá trị giải ngân đạt hơn 13 tỷ đồng, tương đương 63,2% kế hoạch vốn, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của tỉnh. Địa phương không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong quản lý ngân sách, phường đã thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị; tăng cường quản lý thu, đẩy nhanh giải ngân kinh phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chủ động xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách của phường còn hạn chế trong khi khối lượng nhiệm vụ sau phân cấp tăng, nhân lực có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực còn thiếu.

Đoàn giám sát kiểm tra thực địa tại Trường THCS Bắc Kạn.

Qua kiểm tra thực tế tại một số công trình và hồ sơ, Đoàn giám sát đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý, điều hành ngân sách; việc tiếp nhận, triển khai các dự án và thực hiện các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh.

Đoàn đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân. Đồng thời quản lý, sử dụng các nguồn lực ngân sách đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải.