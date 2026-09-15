Giám sát đảm bảo quyền tiếp cận thông tin quy hoạch của người dân
Sau hơn một tuần triển khai, việc lấy ý kiến nhân dân đối với các quy hoạch quan trọng của Thủ đô là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm. Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, giám sát cách thức tổ chức lấy ý kiến hiệu quả, khách quan… là những việc làm đã và đang được hệ thống MTTQ thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giam-sat-dam-bao-quyen-tiep-can-thong-tin-quy-hoach-cua-nguoi-dan-417831.htm