Giám sát đảm bảo quyền tiếp cận thông tin quy hoạch của người dân

Trong bức tranh đô thị hiện đại, nước thải và ô nhiễm làng nghề vẫn là những “nút thắt”, thách thức sự phát triển bền vững. Khi tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đã nhích lên 52,8%, thành phố tiếp tục đặt ra những mốc thời gian mới để rà soát nguồn nước, hồ ao và triển khai kế hoạch xử lý ô nhiễm làng nghề giai đoạn 2026-2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ môi trường sống, gìn giữ không gian xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.