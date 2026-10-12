Giám sát công tác y tế trường học tại Trường THPT Chu Văn An, phường Bảo An

Ngày 12-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa triển khai giám sát công tác y tế trường học tại Trường THPT Chu Văn An (trường chính và phân hiệu) thuộc phường Bảo An.

Đoàn kiểm tra hồ sơ tại Trường THPT Chu Văn An (trường chính).

Tại các điểm trường, đoàn giám sát tập trung vào việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học theo Thông tư liên tịch số 13, ngày 12-5-2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; kiểm tra ánh sáng tại các lớp học; phòng Thí nghiệm Hóa, Lý; phòng Công nghệ - Thông tin... Đồng thời, đoàn kiểm tra các khu nhà vệ sinh, khu vực bố trí bồn rửa tay và kiểm tra chất lượng nước uống cho học sinh; kiểm tra các loại thuốc được sử dụng tại phòng y tế của trường.

Thông qua hoạt động giám sát nhằm rà soát, đánh giá, góp phần nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác y tế trường học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và phát triển toàn diện.