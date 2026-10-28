Giám sát công tác y tế học đường tại 2 trường trung học phổ thông

Ngày 28-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức giám sát công tác y tế học đường tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang và Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang).

Đoàn kiểm tra giám sát tại phòng Y tế Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Đoàn giám sát các nội dung về điều kiện cơ sở vật chất; hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện chăm sóc sức khỏe học sinh; hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe trong nhà trường và các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường như điện giật, trượt ngã. Đồng thời, đoàn kiểm tra thực tế tại phòng y tế, phòng học, nhà xe và các khu chức năng của trường.

Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi.

Qua giám sát, đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai công tác y tế học đường tại 2 trường. Đồng thời, đề nghị các trường tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản; thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể; thường xuyên rà soát, phát hiện và khắc phục các nguy cơ gây tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

Trong tháng 10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã tổ chức giám sát công tác y tế học đường tại 10 trường học trên địa bàn tỉnh với các nội dung trên.