Giám sát công tác tu bổ, tôn tạo các di tích tại 2 xã Diên Khánh và Diên Thọ

Sáng 14-10, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành giám sát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 2 xã Diên Khánh và Diên Thọ. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với 2 địa phương.

Hiện nay, xã Diên Khánh có 4 di tích cấp quốc gia (Thành cổ Diên Khánh, Miếu Trịnh Phong, Đền thờ Trần Quý Cáp, Văn miếu Diên Khánh) và 15 di tích cấp tỉnh. Trong đó, Thành cổ Diên Khánh đang được tu bổ, tôn tạo với tổng mức đầu tư hơn 225,5 tỷ đồng, đến nay đã đạt hơn 90% khối lượng thực hiện, dự kiến hoàn thành vào ngày 15-11.

Xã Diên Thọ có 4 di tích cấp tỉnh; trong đó di tích Đình Phước Tuy đang chuẩn bị khởi công dự án tu bổ với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng.

Các thành viên đoàn giám sát và 2 địa phương đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề khó khăn trong công tác tu bổ, tôn tạo các di tích như: Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; việc phân cấp quản lý di tích của chính quyền cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết; một số di tích xuống cấp nghiêm trọng sau đợt mưa lũ tháng 11-2025 nhưng nguồn lực đầu tư của địa phương còn hạn chế...

Đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đối với những hư hỏng nhỏ, các địa phương cần chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa kịp thời, tránh tình trạng chậm khắc phục dẫn đến việc di tích tiếp tục xuống cấp. Bên cạnh đó, cần rà soát các quy hoạch liên quan đến di tích trên địa bàn để bảo đảm công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Đoàn giám sát khảo sát việc tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh (xã Diên Khánh).

Đoàn giám sát khảo sát tại di tích Đình Phước Tuy (xã Diên Thọ).

* Trước đó, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tiến độ thực hiện các dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Diên Khánh (xã Diên Khánh); tu bổ di tích đình Phước Tuy (xã Diên Thọ) và khảo sát thực tế tại Khu di tích quốc gia Am Chúa (xã Diên Điền).