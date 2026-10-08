Giám sát công tác quản lý, sử dụng tài sản công, chuẩn bị đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026

Tham dự cuộc giám sát có đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện UBND một số xã, phường được giám sát trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc giám sát

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu tại cuộc giám sát

Theo báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan tính đến giữa tháng 9/2026: 100% đơn vị đã hoàn thành kiểm kê, nhập dữ liệu và đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản công. Cụ thể, có 1.252 cơ quan hoàn thành kiểm kê với hơn 72.000 tài sản công, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt phương án sắp xếp, sử dụng, xử lý tài sản công, trong đó có 2.569 cơ sở, nhà đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của trung ương. UBND tỉnh cũng đã bàn giao 605 cơ sở nhà đất dôi dư về địa phương quản lý, xử lý (chuyển đổi công năng, đấu giá, cho thuê, tận dụng làm văn phòng làm việc các cơ quan sự nghiệp).

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư 9 công trình dự án, nằm trong kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, tính đến nay, các đơn vị được giao chủ đầu tư đã bám sát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, năm 2026 đã được phê duyệt, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, để triển khai theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên sau khi rà soát, UBND tỉnh quyết định dừng 1 công trình chuyển sang hình thức đầu tư khác, 8 dự án được triển khai theo kế hoạch.

Tính đến giữa tháng 9/2026, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã hoàn thành trình phê duyệt chủ trương đầu tư 7/8 dự án, 1 dự án đang triển khai. Trong đó có các dự án quan trọng như: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3; khu tái định cư xã Na Dương…

Thảo luận tại cuộc giám sát, đại diện các sở, ngành, xã, phường và thành viên đoàn đã tập trung làm rõ một số nội dung về số liệu, kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đối với nội dung công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, đại diện các sở, ngành, UBND các xã và thành viên đoàn giám sát tập trung làm rõ về sự cần thiết; tính cấp bách của từng dự án; làm rõ căn cứ đề xuất đầu tư từng dự án; sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch; hiệu quả dự án. Đồng thời, nêu những khó khăn vướng mắc và gợi ý một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ như: các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện thiết kế, dự toán, thủ tục đất đai, lựa chọn nhà thầu và các điều kiện khởi công và giải ngân hết nguồn vốn đã phân bổ cho các dự án trong năm 2026.

Các nội dung thảo luận tại cuộc làm việc đã được các đơn vị báo cáo, giải trình làm rõ.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu thảo luận tại cuộc giám sát

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, 2 nội dung nằm trong kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh có ý nghĩa rất lớn, phục vụ công tác quản lý, điều hành của tỉnh năm 2025, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí cũng ghi nhận các cơ quan đơn vị đã chấp hành tốt các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và theo kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại số liệu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị bổ sung vào các dự thảo báo cáo kết quả giám sát cũng như xây dựng dự thảo thông báo kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Cùng đó, nội dung báo cáo kết quả giám sát, thông báo kết luận phải nêu được những tồn tại, hạn chế và đề xuất được các giải pháp cụ thể nhằm kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công, chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công kế hoạch năm 2026. Từ đó, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nắm bắt, chỉ đạo tổ chức thực hiện 2 nội dung quan trọng này.