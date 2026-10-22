Giám sát công tác quản lý, phát triển rừng và bữa ăn học sinh nội trú

Các đại biểu dự buổi khảo sát tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn.

* Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do UBND tỉnh Thái Nguyên làm chủ sở hữu. Công ty được giao quản lý, sử dụng hơn 14.270ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó thực hiện nhiệm vụ công ích quản lý bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất hơn 10.090ha; rừng sản xuất hơn 4.176ha.

Tại thời điểm báo cáo, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã ổn định, phát triển và có lợi nhuận. Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người lao động và nộp ngân sách nhà nước; lương bình quân đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu 9 tháng năm 2026 đạt trên 8,62 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước trên 1,16 tỷ đồng, đạt 233% kế hoạch…

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm nội dung về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên rừng; việc thực hiện phương án sử dụng đất, cắm mốc giới, đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kết quả trồng, chăm sóc, khoanh nuôi và khai thác rừng…

Đoàn khảo sát đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

* Cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức bữa ăn cho học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Thái Nguyên, phường Bắc Kạn.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Thái Nguyên.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Thái Nguyên có 408 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các xã phía Bắc của tỉnh. Nhà trường có 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động; trong đó, 9 nhân viên phụ trách tổ chức bữa ăn, bảo đảm mỗi ngày 3 bữa sáng, trưa và tối cho học sinh nội trú.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã kiểm tra quy trình tổ chức bữa ăn, việc chia khẩu phần, định suất ăn và lưu mẫu thức ăn theo quy định; kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến nguồn cung cấp thực phẩm, công tác kiểm kê đầu vào và việc kiểm tra, giám sát của nhà trường trong quá trình tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn đánh giá nhà trường đã thực hiện tốt quy trình tổ chức bữa ăn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ theo quy định.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo dõi việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn, đồng thời nắm bắt thực tế tổ chức bữa ăn tại trường học, góp phần bảo đảm chế độ hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, phục vụ tốt hơn nhu cầu ăn ở, học tập của học sinh dân tộc nội trú.