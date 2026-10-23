Giám sát công tác quản lý chất thải rắn tại xã Tam Xuân và Núi Thành

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan cùng đi với đoàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 được đưa vào vận hành từ năm 2012, có diện tích khoảng 22,5ha, tổng sức chứa 2,76 triệu mét khối, tương đương 1.297.200 tấn, công suất tiếp nhận khoảng 500 tấn/ngày. Khối lượng chất thải rắn còn có thể tiếp nhận khoảng 331.000 tấn, dự kiến khu xử lý sẽ lấp đầy vào cuối năm 2026.

Tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 hiện còn có thể tiếp nhận khoảng 331.000 tấn khối lượng chất thải rắn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Từ tháng 10/2025, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực Điện Bàn, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây được điều chuyển về Tam Xuân 2 xử lý.

Việc này khiến lượng rác tiếp nhận có thời điểm vượt công suất, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả vận hành. Khu xử lý hiện chỉ có một tuyến đường vận chuyển đi qua khu dân cư. Dự án tuyến đường vào khu xử lý chậm tiến độ, gây khó khăn cho việc điều phối phương tiện.

Hệ thống thu gom nước mặt đã cơ bản hoàn thành nhưng còn một số tồn tại cần khắc phục; hai dự án liên quan đến hạ tầng và môi trường khu xử lý chưa hoàn tất việc bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, vận hành theo quy định.

Toàn cảnh Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đối với Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa tại thôn An Long, xã Núi Thành, công trình do Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam quản lý, vận hành, có tổng diện tích 67.896m².

Theo báo cáo của đơn vị vận hành, hộc chứa rác số 1 có diện tích 11.916,1m², hộc số 2 có diện tích 15.369,9m²; cao độ rác đã đắp tại cả hai hộc so với mặt đê là 2,5m. Nếu đạt cao trình 10m, khu xử lý có thể tiếp nhận thêm khoảng 136.425m³ rác, tương đương 64.100 tấn.

Với công suất xử lý 30.000 tấn/năm, Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa dự kiến hoạt động đến hết năm 2027. Theo hồ sơ nghiệm thu quý II/2026, trong tháng 6/2026, lượng rác tiếp nhận trung bình đạt 95,8 tấn/ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn tại Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị khẩn trương khắc phục các tồn tại của hệ thống thu gom nước mặt tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến người dân.

UBND xã Tam Xuân cần tăng cường tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường vào khu xử lý, góp phần bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông suốt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn chỉ đạo công tác xử lý chất thải rắn tại các điểm giám sát. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đối với Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đánh giá khu xử lý có lợi thế nằm xa khu dân cư, có tuyến đường chuyên dụng vận chuyển rác, ít ảnh hưởng đến đời sống người dân; hệ thống xử lý nước thải bảo đảm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng khả năng xử lý rác tại đây, làm phương án dự trữ, dự phòng cho các dự án chưa hoàn thành, góp phần giảm áp lực xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Đoàn giám sát kiểm tra tiến độ dự án xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng đoàn giám sát kiểm tra thực địa tiến độ dự án xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp tại Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (xã Núi Thành).