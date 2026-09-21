Giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác nội chính 2 phường, xã

Cụ thể, Ban Nội chính Thành ủy sẽ thực hiện giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Huy Hoàng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng tiến hành giám sát công tác triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 22-CTrHĐ/TU của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 04; giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Thị Bạch Huệ công bố quyết định thành lập đoàn giám sát. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, đồng chí Võ Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thông qua giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở Đảng; làm rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và công tác nội chính trong giai đoạn mới.