Ngày 14-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Suối Hiệp.

Đoàn kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại hộ dân.

Tính đến hết tháng 9, xã Suối Hiệp ghi nhận 42 ca mắc sốt xuất huyết và 1 ổ dịch tại thôn Thủy Xương. Địa phương đã triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, giám sát véc tơ truyền bệnh, diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại thôn Thủy Xương, đoàn giám sát vẫn phát hiện lăng quăng và muỗi tại một số hộ dân. Đoàn công tác đã hướng dẫn cán bộ y tế và người dân xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi, loại bỏ nước đọng, cọ rửa dụng cụ chứa nước và thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, không để muỗi sinh sản, phát triển.

Đoàn giám sát làm việc với Trạm Y tế xã Suối Hiệp.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 3.160 ca mắc sốt xuất huyết, với 133 ổ dịch, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ trong những tuần gần đây. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng và diệt lăng quăng để hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.