Giám sát công tác nội chính tại phường Điện Bàn Đông

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: ĐVCC

Đoàn giám sát do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng ủy phường Điện Bàn Đông đã tổ chức 3 hội nghị toàn Đảng bộ nhằm quán triệt các văn bản về công tác nội chính Đảng, với hơn 6.748 lượt cán bộ, đảng viên tham dự; đồng thời ban hành 48 văn bản cụ thể hóa các chủ trương, gắn với nhiệm vụ tại địa phương.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, từ tháng 7/2025 đến 30/9/2026, Đảng ủy và UBND phường tổ chức 536 lượt tiếp 655 người.

Tại đây, Ban Thường vụ Đảng ủy phường kiến nghị Ban Nội chính Thành ủy tham mưu tháo gỡ vướng mắc đối với 20 vụ án, vụ việc tồn đọng trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy phường Điện Bàn Đông đồng thời đề nghị địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tập trung giải quyết đơn thư tồn đọng thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vướng mắc của từng vụ việc để có hướng giải quyết đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.