Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và công tác cán bộ

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Nội dung giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ (gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TU) và Kết luận số 198-KL/TW ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Kết luận số 198-KL/TW).

Theo báo cáo, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường có 16 chi bộ và 4 đảng bộ bộ phận (với 51 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) cùng 1.188 đảng viên.

Bộ máy của sở gồm 6 phòng, 7 chi cục, 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 3 Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tổng số công chức, viên chức, người lao động 2.505 người (gồm 470 công chức, 626 viên chức và 1.409 lao động hợp đồng).

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TU và Kết luận số 198-KL/TW gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Công tác quản lý nhiệm vụ và đánh giá cán bộ được đổi mới; trong đó, sở đã lấy chỉ tiêu cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng tháng, hằng quý theo Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, Kết luận số 198-KL/TW, Quy định số 366-QĐ/TW (nay là Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng), cùng các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Trong đó, cần rà soát, cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

Trên cơ sở làm việc, đoàn giám sát sẽ tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo.