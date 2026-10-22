Giám sát công tác giảm nghèo tại 2 xã Long Phước, Xuân Đường

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai phát biểu kết luận buổi giám sát. Ảnh: Hồ Thảo

Theo báo cáo tại buổi làm việc, UBND các xã Long Phước và Xuân Đường đã triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội. Chú trọng phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, giáo dục, việc làm, sinh kế, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Long Phước, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 5 đợt trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá 125 triệu đồng. Xã phối hợp thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 29 hộ nghèo với 107 nhân khẩu; hỗ trợ tiền điện cho 29 hộ với tổng kinh phí hơn 11,3 triệu đồng. Công tác khuyến học cũng được quan tâm đối với học sinh là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đào Thị Triển phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Tại xã Xuân Đường, từ đầu năm đến nay, địa phương đã giải ngân hơn 26 tỷ đồng cho hơn 3,1 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Xã cũng chi trả trợ giúp thường xuyên cho 21 đối tượng thuộc diện hộ nghèo không có khả năng lao động, đơn thân nuôi con và người cao tuổi, với tổng kinh phí 102 triệu đồng…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giảm nghèo tại 2 địa phương còn một số hạn chế. Việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách và lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội phục vụ giảm nghèo có lúc chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Một bộ phận người nghèo chưa phát huy tính chủ động trong phát triển kinh tế, còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai đề nghị 2 xã Xuân Đường và Long Phước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là những nội dung còn chưa được quan tâm đầy đủ kể từ khi sáp nhập đơn vị hành chính. Trong đó, cần rà soát, làm rõ số liệu hộ nghèo, đánh giá đúng thực trạng và kết quả giảm nghèo, bảo đảm việc giảm nghèo thực chất.

Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Để giảm nghèo bền vững, cần chú trọng các giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài, nhất là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tận dụng lợi thế từ sự phát triển của Cảng hàng không quốc tế Long Thành để định hướng đào tạo nghề phù hợp, giúp người dân có việc làm và thu nhập ổn định.

Đại diện lãnh đạo xã Long Phước trao đổi ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Hồ Thảo

Cùng với đó, cần phát huy hiệu quả các chính sách của Trung ương, quan tâm nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng tham gia chăm lo người nghèo. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị lãnh đạo UBND 2 xã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, đẩy mạnh triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.