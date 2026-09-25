Giám sát công tác đầu tư, quản lý di tích tại xã Thượng Đức

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: XUÂN TRINH

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Quảng Văn Ngọc chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Đức cho biết, địa phương đang quản lý 4 di tích được xếp hạng (1 di tích cấp quốc gia và 3 di tích cấp thành phố). Thời gian qua, dù công tác bảo tồn được chú trọng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do hồ sơ đất đai chưa hoàn thiện, thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa cắm mốc ranh giới bảo vệ và nguồn lực duy tu còn hạn chế.

Để phát huy giá trị các di tích, UBND xã Thượng Đức kiến nghị HĐND thành phố xem xét, hỗ trợ tổng nguồn vốn 62,5 tỷ đồng để triển khai các hạng mục trọng điểm.

Trong đó, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 48 tỷ đồng xây dựng bảo tàng, hạ tầng tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thượng Đức; 9,5 tỷ đồng trùng tu đình Tình Đông - Tình Tây, di tích khảo cổ Gò Đình và di tích mộ danh nhân Lương Thúc Kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: XUÂN TRINH

Bên cạnh đó, xã kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí 5 tỷ đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ theo mô hình gươl truyền thống của đồng bào Cơ Tu (thôn Yều); hỗ trợ kinh phí nâng cấp khẩn cấp các nhà văn hóa, nhà tránh lũ cộng đồng trước mùa mưa bão.

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND xã làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là vướng mắc trong quản lý đất đai di tích. Đồng thời trao đổi, gợi mở nhiều giải pháp giúp Thượng Đức tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa và gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch bền vững.

Lãnh đạo HĐND thành phố đánh giá cao sự chủ động của xã Thượng Đức trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thời gian qua; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng từng di tích, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai để chủ động đề xuất lộ trình tu bổ theo thứ tự ưu tiên.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố phối hợp các cơ quan chuyên môn tổng hợp, phân loại danh mục đầu tư để có kiến nghị sát thực tế về cơ chế phân bổ nguồn lực tu bổ di tích trong giai đoạn tới.