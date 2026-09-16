Giám sát chuyên đề về triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Văn Truyên

Thời gian qua, tập thể cấp ủy và Bí thư Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 nghiêm túc với sự tham gia của tất cả đảng viên, hội viên. Đồng thời, các đơn vị đã cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với công tác chuyên môn, nhiệm vụ trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm…

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Văn Truyên

Trong đó, chương trình hành động của Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật thành phố cơ bản bám sát nghị quyết cấp trên, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của hội; bước đầu cụ thể hóa nghị quyết vào công tác xây dựng Đảng, hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm, tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc triển khai đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm có chuyển biến tích cực khi hội đã lựa chọn, đăng ký một số nhiệm vụ phù hợp, có sản phẩm cụ thể. Công tác phân công nhiệm vụ từng bước được quan tâm, vai trò tập thể cấp ủy và trách nhiệm cá nhân được thể hiện.

Riêng chương trình hành động của Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nội dung thực hiện và trách nhiệm liên quan. Chi bộ đã chú trọng phát huy vai trò đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn, tham gia cùng MTTQ thực hiện tốt công tác phản biện xã hội; tăng cường phối hợp với các hội thành viên, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đồng Nai Giang Mạnh Hà phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Văn Truyên

Thông qua giám sát, đồng chí Hà Anh Dũng yêu cầu tập thể cấp ủy và Bí thư Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa việc thực hiện nghị quyết vào chương trình công tác thường xuyên của chi ủy, chi bộ và ban chấp hành hội. Khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ trong chương trình hành động, nhất là các nhiệm vụ thuộc đợt thi đua 500 ngày đêm. Phát huy thế mạnh của hội trong nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn, triển lãm và các hoạt động chuyên môn; tạo ra những sản phẩm có giá trị tuyên truyền, giáo dục, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chú trọng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Hà Anh Dũng cũng yêu cầu tập thể cấp ủy và Bí thư Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, gắn việc triển khai nghị quyết với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của đơn vị. Tập trung nâng cao vai trò của đơn vị trong tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức cùng MTTQ tham gia tích cực các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố…