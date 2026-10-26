Giám sát chuyên đề Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài, Trưởng đoàn giám sát số 133; Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chủ trì Hội nghị. Ảnh Hồ Long

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài, Trưởng đoàn giám sát; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát số 133 Phùng Khánh Tài phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Về phía Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải; các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban và chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh Hồ Long

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả giám sát; tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung báo cáo.

Các ý kiến nhấn mạnh, sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, liên tục của Đảng, cùng tinh thần trách nhiệm, cống hiến, đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy Ủy ban là những yếu tố quan trọng giúp Ủy ban hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Trong đó, phong trào "Bình dân học vụ số" là một điểm sáng, đang lan tỏa rộng rãi trên phạm vi cả nước.

Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Giám sát số 133 Nguyễn Trung Hiếu trình bày dự thảo báo cáo giám sát. Ảnh Hồ Long

Các thành viên Đoàn giám sát tham dự hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đoàn giám sát số 133 ghi nhận các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo; đồng thời chia sẻ với những đặc thù về mô hình tổ chức bộ máy, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Phùng Khánh Tài ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, quan tâm lãnh đạo toàn diện các nội dung thuộc phạm vi giám sát; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị thành chương trình, kế hoạch hành động.

Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Hà Vũ phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban cũng duy trì nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến, Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, trình Đảng ủy Quốc hội xem xét, ban hành kết luận giám sát theo quy định.