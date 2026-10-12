Giám sát chuyên đề 3 Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, năm 2026, tổng nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh là hơn 278,5 tỷ đồng. Đến thời điểm giám sát, số vốn đã giải ngân đạt hơn 216,9 tỷ đồng, bằng 77,9% kế hoạch. Đối với nguồn kinh phí thường xuyên giao mới năm 2026, tổng vốn là hơn 30,9 tỷ đồng; đến thời điểm giám sát trong tháng 9, các địa phương chưa phát sinh giải ngân do nguồn vốn được giao bổ sung trong tháng 8 và tháng 9, đang trong quá trình lập, thẩm định hồ sơ dự án.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn tỉnh đã phê duyệt và triển khai 350 dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, với 11.625 lượt hộ tham gia; tổng kinh phí thực hiện hơn 1.014,8 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 334,8 tỷ đồng, chiếm 33%; nguồn vốn đối ứng từ người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã hơn 680 tỷ đồng, chiếm 67%. Các dự án gồm 257 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và 93 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Qua giám sát cho thấy, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được các cấp, ngành quan tâm. Các dự án cơ bản bám sát mục tiêu, tập trung vào những cây trồng có lợi thế như cà phê, mắc ca và một số sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Công tác hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra thực địa được tăng cường; việc triển khai các mô hình bước đầu góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo sinh kế và nâng cao năng lực sản xuất cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số nội dung với đoàn giám sát.

Tuy nhiên, tiến độ phân bổ, giao và giải ngân vốn còn chậm, chưa đồng đều giữa các địa phương. Công tác lập, thẩm định, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán tại một số địa phương còn chậm. Đáng chú ý, trong số 350 dự án, có 293 dự án đã triển khai trên thực địa nhưng đang hoàn thiện hồ sơ để thanh toán, giải ngân. Việc thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết, bao tiêu sản phẩm ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tính bền vững của các mô hình.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ làm rõ một số nội dung: tình hình phân bổ, giải ngân nguồn vốn; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở.

Trưởng ban Dân tộc Mùa Thanh Sơn thống nhất các nội dung tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Hải đề nghị các ngành có liên quan cùng các địa phương rà soát diện tích sản xuất, giải quyết vướng mắc về đất đai, ranh giới vùng trồng; nghiên cứu giải pháp kết nối, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã có năng lực tham gia liên kết sản xuất, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân… Từ đó, tạo tính bền vững cho các dự án hỗ trợ, tạo thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thống nhất các nội dung tại buổi làm việc Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến giải trình, là cơ sở để Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo, gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số.