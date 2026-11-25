Đoàn giám sát khảo sát thực tế về xây dựng nông thôn mới tại xã Hoằng Hoá

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động, xã Hoằng Hoá đã rà soát bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Kết quả rà soát có 26/45 tiêu chí cơ bản đạt, 19 tiêu chí chưa đạt. Đến nay, xã đã hoàn thành hồ sơ, tài liệu đề nghị các sở, ngành thẩm tra 45 tiêu chí nông thôn mới, trong đó 44 chỉ tiêu đã được các sở, ngành có văn bản thẩm tra đánh giá “đạt”, còn 1 chỉ tiêu đang chờ Sở Xây dựng thẩm tra, trả lời.

Đoàn giám sát thăm mô hình hộ sản xuất miến gạo tại xã Hoằng Hoá

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xã Hoằng Hoá đã huy động, lồng ghép nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay trên địa bàn xã còn 11 hộ nghèo, trong đó có 1 hộ nghèo đa chiều; số hộ cận nghèo là 173 hộ, trong đó hộ cận nghèo đa chiều là 153 hộ.

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo xã Hoằng Hoá.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị xã Hoằng Hoá làm rõ một số nội dung về tỷ lệ giải ngân các chương trình giảm nghèo còn thấp; cơ chế công khai, minh bạch và sự tham gia giám sát của Nhân dân; giải pháp, kế hoạch của xã trong nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị xã Hoằng Hoá tiếp tục nâng cao trách nhiệm của UBND xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ phụ trách. Rà soát, đánh giá bộ tiêu chí, trên cơ sở đó ưu tiên, dành nguồn lực cho các tiêu chí chưa đạt, nhất là hạ tầng giao thông, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục, văn hoá và cảnh quan nông thôn. Quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường kết nối doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế với người dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chú trọng xây dựng chuỗi liên kết giá trị, phát triển sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tăng cường các giải pháp, chương trình giảm nghèo bền vững, thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và thu nhập của các hộ nghèo, cận nghèo, phân loại nguyên nhân nghèo để có giải pháp phù hợp hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Quan tâm giải quyết việc làm cho các hộ nghèo, cận nghèo; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hạn chế nguy cơ tái nghèo, đảm bảo công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả và bền vững.