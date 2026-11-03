Giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa

Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý tài chính và mua sắm vật tư y tế tại Trung tâm Y tế Ayun Pa giai đoạn 2021-2025. Dù cơ bản đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, đơn vị này vẫn bộc lộ những lỗ hổng cần chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt là trong việc chi trả phụ cấp và kiểm soát vật tư chuyên dụng.