Giám sát chặt tình hình nợ lương, thưởng Tết Đinh Mùi 2027 tại các doanh nghiệp

Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã đề nghị các cấp công đoàn thành phố tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thời gian nghỉ Tết.

Cùng với đó, còn có nội dung về kế hoạch trả lương, trả thưởng Tết; kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết của người sử dụng lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong dịp Tết cũng cần được triển khai. Từ đó, tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn cũng cần kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và có các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản.

Ngoài ra, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước, trong và sau Tết cũng được nhấn mạnh. Tuyên truyền, vận động người lao động đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, đầm ấm, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định.

Công đoàn Hà Nội cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động gặp mặt đầu Xuân, mừng tuổi, lì xì đầu năm; phối hợp với người sử dụng lao động chi thưởng đầu năm hoặc tạm ứng lương cho người lao động. Đồng thời, tuyên truyền người lao động tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động ngay từ ngày đầu, tuần đầu của năm mới.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ hỗ trợ cho 65.000 đoàn viên, người lao động với mức 1 triệu đồng/người.

Nhóm được nhận trợ cấp là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người lao động bị giảm việc làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút.

Cùng được nhận trợ cấp còn có những người lao động ở doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết; người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, còn có người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; công chức, viên chức và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết mỗi người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn. Trường hợp đặc biệt, được nhận từ hai hình thức hỗ trợ bằng tiền trở lên (có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời, có thành tích trong lao động sản xuất) do Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố quyết định.

Mỗi người lao động thuộc diện hỗ trợ sẽ được nhận trợ cấp 1.000.000 đồng/người. Riêng đối với các trường hợp được lãnh đạo thành phố trực tiếp thăm và chúc Tết, mỗi người được tặng thêm 1 túi quà trị giá 350.000 đồng. Số tiền trợ cấp sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người lao động.

Cùng với trợ cấp bằng tiền, trong dịp Tết, Công đoàn Hà Nội cũng tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027”, hỗ trợ tiền vé xe cho khoảng 9.000 đoàn viên, người la động về quê đón Tết, cũng như đưa họ trở lại làm việc sau Tết.

Ngoài ra, các chương trình chăm lo khác cũng được tổ chức như Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, dự kiến diễn ra vào 22/1/2027.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” cấp thành phố cũng sẽ được tổ chức trực tiếp dự kiến tại 3 địa điểm gồm: Khu vực Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh; Sân vận động xã Thường Tín; Khu vực Vườn hoa Phùng Khắc Khoan, xã Thạch Thất, dự kiến trong khoảng từ ngày 18 - 25/1/2027.

Liên đoàn Lao động Hà Nội cũng lưu ý, các công đoàn cơ sở căn cứ tình hình đoàn viên, người lao động ở lại doanh nghiệp, địa phương, không về quê đón Tết để tổ chức các hoạt động đầm ấm, vui tươi. Trường hợp có nhiều người lao động không về quê đón Tết thì tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà”, hoặc các hình thức hoạt động phù hợp; quan tâm đến thăm, tặng quà, tổ chức Tết cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc trên công trình, dự án trước Tết.

Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong dịp giáp Tết, Sở Nội vụ Hà Nội mới đây cũng đã gửi công văn đề nghị Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp, các đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp, biến động lao động. Các đơn vị, doanh nghiệp được yêu cầu rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng Tết và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết. Các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng, tình hình nợ lương và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/11/2026.