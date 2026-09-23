Giám sát chặt tiến độ triển khai thực hiện và hoạt động của các cụm công nghiệp

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực tế tại Cụm Công nghiệp Xuân Hòa, xã Xuân Bình.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thu hút đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện và hoạt động của các CCN thông qua nghiên cứu báo cáo của Sở Công Thương, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư hạ tầng. Đồng thời tổ chức giám sát trực tiếp tại Sở Công Thương và một số địa phương có CCN. Qua khảo sát thực tế, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong công tác triển khai các dự án CCN. Nhiều địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch, chương trình hành động, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB); đồng thời tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Trên địa bàn xã Thượng Ninh đang triển khai dự án CCN Thượng Ninh với tổng diện tích hơn 20ha. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB và thu hồi đất phục vụ dự án đã hoàn thành 100%. Đến nay, dự án đã thu hút được 1 nhà đầu tư thứ cấp với tổng diện tích đất đã cho thuê, đăng ký thuê theo hợp đồng là 6.000m2.

Nằm trên địa bàn các xã Hợp Tiến và Tân Ninh, CCN Hợp Thắng đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng, như: hoàn trả kênh thủy lợi, đường điện, xây dựng hạ tầng, trạm xử lý nước thải, lắp đặt thiết bị và được cấp giấy phép môi trường... Hiện, CCN này đã thu hút được một số dự án thứ cấp trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, nguyên phụ liệu ngành giày, nhôm công nghệ cao...

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận bước đầu, đoàn giám sát cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại như một số CCN trong quá trình triển khai gặp khó khăn do chưa bảo đảm sự đồng bộ giữa phương án phát triển CCN với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch di tích, du lịch và các quy hoạch ngành có liên quan. Một số CCN đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành GPMB nhưng còn chậm ở các thủ tục về xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện nghĩa vụ tài chính. Chất lượng tham mưu quy hoạch không gian công nghiệp ở một số địa bàn còn mang tính cục bộ, manh mún. Nhiều dự án CCN chậm chủ yếu do công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB, xử lý tài sản trên đất; hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào tại một số CCN chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là đường giao thông kết nối, đấu nối quốc lộ, tỉnh lộ, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng phụ trợ.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đoàn giám sát đề nghị UBND các xã, phường có CCN hoặc có quy hoạch CCN cần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; công khai quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân; bảo đảm GPMB đúng trình tự, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu kiện. Đồng thời, chủ động phối hợp với chủ đầu tư và sở, ngành, đơn vị trong xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất, đất ở, đất nghĩa trang..., đề xuất kịp thời những nội dung vượt thẩm quyền. Không để hồ sơ tồn đọng kéo dài do thiếu phối hợp.

Cùng với đó, các địa phương quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai, trật tự xây dựng, hoạt động khai thác, vận chuyển đất đá, kịp thời ngăn chặn xây dựng trái phép, chuyển nhượng, san lấp, khai thác vật liệu trái quy định, gây mất an ninh trật tự. Mặt khác phối hợp với chủ đầu tư trong xúc tiến, thu hút các dự án thứ cấp; cung cấp thông tin về nguồn lao động, quỹ đất, hạ tầng, vùng nguyên liệu, ngành nghề ưu tiên; hỗ trợ doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động.