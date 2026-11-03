Giám sát chặt chẽ thủy sản nuôi

Giai đoạn chuyển mùa là thời điểm xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi đối với nuôi trồng thủy sản (NTTS), rất dễ xuất hiện dịch bệnh. Để giảm thiểu thiệt hại, các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở đang tăng cường giám sát các vùng nuôi và khuyến cáo người dân cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về NTTS, phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi.

Tập huấn, hỗ trợ người dân

Xã Đại Lãnh là một trong những địa phương phát triển mạnh nghề NTTS lồng bè, với 919 bè nuôi thủy sản, hơn 35.660 lồng nuôi các loại cá biển, tôm hùm. Từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10-2026, tại vùng nuôi Hòn Săn và Đầm Môn ghi nhận tình trạng cá chim vây vàng của các hộ nuôi bị chết, khiến người nuôi lo lắng. Ngay khi có thông tin cá chết, các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền cơ sở đã tiến khảo sát, lấy mẫu phân tích để xác định nguyên nhân. Ban đầu xác định, tại vùng nuôi Hòn Săn có xuất hiện mưa lớn kéo dài và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, ôxy trong nước giảm dưới ngưỡng cho phép trong thời gian dài; nguyên nhân cá chết có thể do thời tiết thay đổi bất lợi và cá bị nhiễm khuẩn vibrio spp với mật độ cao, làm cho cá bị lở loét trên thân, bơi lờ đờ, nổi trên mặt nước, yếu rồi chết. Tại vùng nuôi Đầm Môn, hiện tượng cá chết có thể do bị thiếu ôxy thời gian dài, kết hợp cá bị nhiễm khuẩn.

Người dân xã Đại Lãnh gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản trước mùa mưa bão.

Khi xảy ra tình trạng cá chim vây vàng chết tại xã Đại Lãnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã kịp thời tổ chức các lớp tập huấn để hỗ trợ chuyên sâu cho người dân các vùng nuôi về dấu hiệu nhận biết những bệnh đặc trưng, biện pháp phòng và phương pháp trị bệnh hiệu quả cho các loài thủy sản nuôi chủ lực tại địa phương, nhất là cá chim vây vàng đang bị thiệt hại do dịch bệnh. Ngoài ra, chi cục thường xuyên thực hiện công tác giám sát dịch bệnh trên thủy sản nuôi tại các địa phương; khuyến cáo kịp thời đến chính quyền cơ sở và người nuôi về tình hình, các biện pháp xử lý dịch bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi những quy định về NTTS, quản lý sức khỏe thủy sản nuôi, việc sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học trong NTTS, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản...

Qua áp dụng các biện pháp phòng, trị bệnh cho cá chim vây vàng, đến nay, hiện tượng cá chết tại khu vực Hòn Săn, Đầm Môn đã không còn. Theo thông tin từ một số hộ nuôi, 90% đàn cá đang nuôi có dấu hiệu sức khỏe tốt, một số ít có dấu hiệu bị lác thân từ đợt dịch bệnh vừa qua đang tiếp tục được người nuôi điều trị dần. “Điều khiến người nuôi lo lắng là mầm bệnh vẫn đang tồn tại trong môi trường nước ở vùng nuôi, trong khi thời tiết đang ở giai đoạn chuyển mùa nên có nhiều yếu tố bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại cho người nuôi” - ông Trần Duy Thành, người nuôi cá chim vây vàng ở khu vực Đầm Môn nói.

Người nuôi cần tuân thủ khuyến cáo

Theo ông Lê Đình Khiêm - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh, nhằm hạn chế thiệt hại trong hoạt động NTTS, chi cục đã đề nghị các địa phương hướng dẫn người nuôi chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan, biến động môi trường và dịch bệnh đối với thủy sản nuôi. Theo đó, các địa phương trong tỉnh cần khẩn trương thông tin, hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp tăng cường quản lý đối tượng nuôi trong thời điểm thời tiết giao mùa và trong mùa mưa bão; tăng cường kiểm tra tình hình NTTS trên địa bàn; thông tin về dự báo thời tiết, cảnh báo, dự báo thiên tai; thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường thủy sản để người nuôi chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại...

Về phía người nuôi, cần ghi chép nhật ký theo dõi, lưu giữ các hồ sơ liên quan như: Giấy chứng nhận kiểm dịch, thu mua con giống, thức ăn, sử dụng hóa chất, thuốc thú y thủy sản...; tuân thủ quy trình kỹ thuật trong quá trình nuôi, nhất là hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng và trị bệnh trên thủy sản nuôi. Người nuôi cũng cần trang bị một số thiết bị quan trắc môi trường để theo dõi các thông số môi trường cơ bản về nhiệt độ, độ mặn, pH, DO... nhằm đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước khi thời tiết thay đổi.

Trong quá trình nuôi cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe thủy sản nuôi, kiểm tra sự phân tầng và lưu thông của dòng nước tại khu vực nuôi để kịp thời điều chỉnh mật độ thả và có chế độ chăm sóc thủy sản nuôi phù hợp; quản lý chặt chẽ lượng thức ăn, không để dư thừa; thu gom bao đựng thức ăn, chất thải sinh hoạt từ các ao nuôi để xử lý theo đúng quy định. Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi và yếu tố môi trường chưa phù hợp, người dân không nên thả giống; khi phát hiện môi trường nước tại vùng nuôi diễn biến bất thường hoặc thủy sản chết, cần thông báo ngay đến các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Khi có thủy sản chết, người nuôi cần thu gom xác thủy sản chết để xử lý theo quy định, không được xả thải nước chưa qua xử lý ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và làm phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Để hạn chế rủi ro và bảo đảm kế hoạch sản xuất NTTS, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc sở phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương có NTTS giám sát chặt chẽ vùng nuôi, đối tượng nuôi; vận động người nuôi thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thu hoạch thủy sản khi đạt kích cỡ để tránh thiệt hại do biến động của thời tiết, dịch bệnh. Bên cạnh đó, sở yêu cầu Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tăng cường giám sát môi trường vùng nuôi, dịch bệnh trên thủy sản nuôi để kịp thời hướng dẫn cho chính quyền cơ sở, người nuôi các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại đối với thủy sản nuôi, nhất là trong thời điểm giao mùa và vào mùa mua bão. Các địa phương ven biển cần chú trọng việc sắp xếp lại vùng nuôi theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm bảo đảm sức tải của môi trường tại các vùng nuôi...”.