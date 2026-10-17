Giám sát chặt chẽ, không để tàu chưa đủ điều kiện ra khơi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì cuộc họp sáng 17/10

Nội dung nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU trong 9 tháng năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 13/10/2026, tỉnh Lâm Đồng có 8.162 tàu cáchiều dài từ 6 mét trở lên đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Tất cả tàu cá đăng ký được đánh dấu, ghi số đăng ký theo đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh báo cáo tại buổi họp

Việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác cũng được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 5 cảng cá đã công bố mở gồm các cảng cá: Phan Thiết, Phú Hải, La Gi, Phan Rí Cửa, Liên Hương. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã công bố 2 điểm neo đậu, bốc dỡ, chuyển tải thủy sản tạm thời tại đảo Phú Quý…

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 6.764 lượt tàu cá, xử phạt 212 tàu vi phạm với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã vận động 14.082 lượt chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (VMS) và không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tàu cá của ngư dân Lâm Đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến nêu tại cuộc họp cũng nhấn mạnh đến khó khăn, tồn tại hiện nay. Đó là việc quản lý, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động chưa chặt chẽ. Toàn tỉnh vẫn còn hơn 800 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tập trung ở các địa phương như Phước Hội, Phan Rí Cửa, La Gi, Phú Thủy...

Đại diện công an tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp

Một trong những nguyên nhân khách quan được các sở, ngành, địa phương đề cập trong các hạn chế là hệ thống cảng cá còn thiếu, mới đầu tư được 5/14 cảng cá theo quy hoạch; có nhiều bến tạm, bãi ngang, không có tổ chức quản lý nên chưa kiểm soát hết được tàu cá xuất, cập bến, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ tại các bến tạm…

Đại diện lãnh đạo phường Bình Thuận nêu ý kiến

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với uy tín, hình ảnh của tỉnh và nỗ lực chung của cả nước trong việc khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ, thống nhất về trách nhiệm, chuyển mạnh từ chỉ đạo, triển khai trên văn bản sang hành động thực chất, kiểm tra bằng kết quả cụ thể.

Các đại biểu dự họp

Theo đó, Chi cục Thủy sản và Biển đảo cần phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ tàu cá, làm rõ tình trạng tàu cá chưa bảo đảm điều kiện hoạt động để cập nhật dữ liệu chính xác. Song song quản lý, giám sát chặt chẽ, không để tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Mặt khác, cần có văn bản đề xuất, đảm bảo các địa phương được phân quyền truy cập dữ liệu tàu cá phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và giám sát.

Lãnh đạo phường Phú Thủy báo cáo tại cuộc họp

Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành, phải rà soát từng trường hợp, xác định nguyên nhân, yêu cầu khắc phục trong thời hạn cụ thể.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 17/10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền bằng tài liệu, tờ rơi. Song song, hướng dẫn trực tiếp để chủ tàu, thuyền trưởng nắm rõ, chấp hành nghiêm quy định. Ngoài ra, triển khai đồng bộ, thực chất các nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Qua đó, quyết tâm khắc phục triệt để những tồn tại, nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU. Mục đích không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, vượt ranh giới khai thác; không để hồ sơ vi phạm tồn đọng, dữ liệu sai lệch kéo dài hoặc nhiệm vụ được giao chậm hoàn thành mà không xác định rõ trách nhiệm.