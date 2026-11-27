Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vẫn duy trì nghiêm công tác kiểm tra định kỳ theo chức năng quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh và thắt chặt phối hợp sau bàn giao. Ảnh: Bích Hồng

Thông tin với Báo Kiểm toán, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, vừa qua, Khu Quản lý đường bộ II đã làm việc cùng các Sở Xây dựng và đơn vị bảo trì tại 4 địa phương gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Các đoàn công tác tập trung rà soát toàn diện hiện trạng hạ tầng giao thông (mặt đường, cầu cống, thoát nước, báo hiệu), công tác bảo vệ hành lang an toàn, tiến độ sửa chữa cũng như việc bảo đảm giao thông thông suốt. Đây cũng là dịp để các bên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tổng hợp khó khăn báo cáo cấp trên xử lý.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, sau khi nhận bàn giao, các địa phương đã nhanh chóng bắt nhịp, chủ động triển khai bảo dưỡng thường xuyên và đẩy mạnh nhiều dự án nâng cấp, sửa chữa lớn.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần sớm khắc phục như mặt đường xuất hiện ổ gà, hằn lún vệt bánh xe; hệ thống thoát nước, vạch sơn kẻ đường còn hạn chế; một số biển báo bị che khuất hoặc bố trí chưa hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các tuyến quốc lộ dù được giao cho địa phương trực tiếp quản lý vẫn là bộ phận quan trọng của mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia. Vì vậy, cùng với việc phát huy tính chủ động của địa phương, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý đường bộ Trung ương và địa phương có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì chất lượng khai thác, bảo đảm an toàn giao thông.

Đặc biệt, tại khu vực miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ và sạt lở đất, việc phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống thiên tai, xử lý sự cố và bảo đảm giao thông càng trở nên cần thiết.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Khu Quản lý đường bộ II tiếp tục phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, khai thác để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Việc Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, bảo trì quốc lộ sau phân cấp không chỉ góp phần phát hiện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn thể hiện tinh thần phối hợp, đồng hành cùng địa phương, hướng tới mục tiêu quản lý, khai thác hệ thống quốc lộ an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2026, Nghệ An triển khai 30 công trình sửa chữa với tổng giá trị hợp đồng khoảng 350 tỷ đồng; Hà Tĩnh triển khai 16 dự án, trong đó 12 dự án đã hoàn thành, 4 dự án còn lại đạt khối lượng trên 85% tại thời điểm kiểm tra. Quảng Trị triển khai 8 danh mục công trình sửa chữa với tổng mức đầu tư gần 176 tỷ đồng; thành phố Huế triển khai 4 công trình trên Quốc lộ 49 và 49B với tổng giá trị hợp đồng khoảng 61,7 tỷ đồng.