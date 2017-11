Giám sát chặt các cơ sở mầm non tư thục sau vụ trẻ bị bạo hành

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý và kiểm tra, giám sát các cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo không để vụ việc như ở trường Mầm Xanh xảy ra.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 30/11, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau sự việc các em bé bị bạo hành tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, Quận 12, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý và kiểm tra, giám sát các cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo không để vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo ông Võ Văn Hoan, từ năm 2012, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khuyến khích mở các trường mầm non tư thục tạo điều kiện cho con em người lao động được giáo dục và phát triển toàn diện. Thành phố hỗ trợ thiết thực cho tư nhân thực hiện vấn đề này thông qua chương trình kích cầu đầu tư. Tuy nhiên, qua sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non Mầm Xanh có thể nhận thấy việc quản lý và kiểm tra, giám sát các trường mầm non tư thục chưa được thực hiện chặt chẽ.

Ông Võ Văn Hoan cho biết để khắc phục tình trạng tương tự như tại cơ sở mầm non , thành phố cần thực hiện tổng thể các giải pháp; trong đó tập trung vào việc chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cơ sở mầm non tư thục của các ngành và địa phương, phân chia trách nhiệm từng cấp, từng cơ quan và có cơ chế phối hợp chặt chẽ; đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các trường với nhau, trong đó trường công hỗ trợ trường tư về giáo viên, cơ sở vật chất, công tác quản lý.

Từ vụ việc này, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cần lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho chủ các cơ sở mầm non tư thục; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám soát toàn diện các trường mầm non tư thục.

Còn ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non Mầm Xanh có một phần trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngay khi phát hiện vụ việc, Sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân Quận 12 rút giấy phép hoạt động cơ sở mầm non Mầm Xanh, đưa các cháu nhỏ đến cơ sở y tế thăm khám và giải quyết vấn đề sang chấn tâm lý về sau, đồng thời chuyển các cháu đến những cơ sở giáo dục mầm non trong khu vực.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân 24 quận, huyện và các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra tổng thể các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn và thực hiện thường xuyên trong thời gian tới. Sở cũng mong muốn nhận được phản ánh của tất cả người dân, cơ quan, đơn vị về tình hình bạo hành trẻ em tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thành phố để sớm tiến hành ngăn chặn, kiểm tra và xử lý.

Trước đó, ngày 26/11, một số cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng các bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh nằm trên đường HT 05, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, hành hạ nhiều trẻ nhỏ. Nhiều bé bị chủ cơ sở mầm non tát vào mặt liên tiếp, đánh trẻ bằng muỗng múc canh, đánh bằng bình nhớt, lưỡi dao. Các bảo mẫu dùng nhiều vật dụng như cây, ống nhôm, chổi, cây lau nhà đánh trẻ...

Đến ngày 28/11, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh. Sau đó, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ và lấy lời khai của hai bảo mẫu ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh./.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN/Vietnam+)