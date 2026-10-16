Giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại xã Tuy Phước Tây và Canh Vinh

Trong giai đoạn 2021-2025, xã Tuy Phước Tây có 8 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký gần 580 tỷ đồng. Đến nay, 2 dự án đã chấm dứt hoạt động, còn 6 dự án đang triển khai, trong đó có 5 dự án chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 2 từ phải sang) giám sát tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định. Ảnh: Đức Hải

Khó khăn về nguồn vốn, thị trường tiêu thụ và tranh chấp phát sinh đã ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã đã tăng cường theo dõi quá trình thi công, kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh, góp phần hạn chế khiếu kiện.

Giai đoạn 2021-2025, xã Canh Vinh có 8 dự án quy mô lớn ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn gần 5.490 tỷ đồng.

Trong đó, dự án chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công nghệ cao Minh Dư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; Khu công nghiệp Becamex Bình Định tiếp tục triển khai, thu hút nhà đầu tư thứ cấp. 5 dự án hạ tầng cụm công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối năm 2025.

Địa phương chủ động phối hợp với chủ đầu tư theo dõi tiến độ, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân liên quan đến môi trường, giao thông và đất đai. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số cụm công nghiệp còn chậm; công tác cập nhật, tổng hợp thông tin dự án chưa đồng bộ.

Quang cảnh buổi làm việc của Tổ giám sát số 2 với xã Canh Vinh. Ảnh: Bình Dương

Qua giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư chủ động tháo gỡ khó khăn, bố trí đủ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án, thực hiện đúng cam kết và tuân thủ các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Các sở, ngành liên quan cần tăng cường rà soát, kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ; kiên quyết tham mưu xử lý, thu hồi các dự án vi phạm theo quy định.

Hai xã Tuy Phước Tây và Canh Vinh cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân và hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư trên địa bàn.