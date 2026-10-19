Giám sát bữa ăn bán trú, bảo đảm sức khỏe học sinh

Phụ huynh cùng giám sát bữa ăn

Khoảng 5 giờ 30 phút hằng ngày, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (phường Võ Cường), đại diện phụ huynh cùng giáo viên, cán bộ quản lý luân phiên có mặt để kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến. Thịt được kiểm tra độ tươi, độ đàn hồi; rau củ được quan sát xem còn tươi hay đã héo, úa. Nguyên liệu cũng được cân, đo và ghi nhận vào sổ kiểm thực. Nếu phát hiện thực phẩm không bảo đảm, nhà trường và phụ huynh yêu cầu trả lại ngay.

Đoàn liên ngành giám sát hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (phường Võ Cường).

Theo cô Vũ Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động phối hợp giám sát giữa nhà trường, phụ huynh và đơn vị cung cấp suất ăn đã được duy trì từ năm 2020. Hiện nhà trường phục vụ khoảng 1.700 suất ăn mỗi ngày cho học sinh hai cấp học. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn, nhà trường không chỉ kiểm tra nguyên liệu khi tiếp nhận mà còn giám sát sau chế biến. Khoảng 9 giờ - 9 giờ 30 phút, đại diện nhà trường kiểm tra thức ăn đã nấu chín; phụ huynh được mời tham gia ăn trưa để theo dõi định lượng và chất lượng suất ăn thực tế. Từ năm học trước, trường bố trí máy tính tại phòng ăn, giúp phụ huynh tra cứu thông tin về nguồn gốc thực phẩm, giấy phép và chứng nhận an toàn thực phẩm của đơn vị cung ứng.

An toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cần được bảo đảm xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến vận chuyển và chia suất ăn. Sự giám sát của phụ huynh góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, nhưng không thể thay thế vai trò kiểm tra chuyên môn của cơ quan chức năng.

Chị Nguyễn Thị Quyên, quản lý giám sát của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh - đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám cho biết, doanh nghiệp chủ động sản xuất một số thực phẩm như rau củ quả, đậu phụ, giá đỗ, bún, bánh phở, giò chả, xúc xích, chả cá. Đối với các nhà cung cấp thịt lợn, thịt gà, đơn vị thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và sẵn sàng dừng hợp tác nếu phát hiện nhà cung cấp không bảo đảm chất lượng.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm (xã Yên Thế) phân hiệu Tiểu học Hoàng Hoa Thám, phụ huynh cũng tích cực tham gia vào giám sát khu vực chế biến cũng như kiểm tra suất ăn. Hằng ngày, hộ kinh doanh Bùi Dương Hồng chế biến khoảng 140 suất ăn tại địa điểm kinh doanh ở thôn Đề Nắm, sau đó vận chuyển đến trường học. Do vậy, việc giám sát của phụ huynh với bữa ăn bán trú được thực hiện ở cả địa điểm chế biến suất ăn và nhà trường.

Chị Trần Thị Bằng, trú ở thôn Phồn Xương (xã Yên Thế) cho biết, đây là năm thứ tư con chị ăn bán trú tại trường. Những năm học trước, hôm nào được nghỉ làm ca, chị đều tranh thủ đến kiểm tra bếp nấu hoặc khâu chia cơm. Năm nay, qua kiểm tra đột xuất, chị nhận thấy khu vực chế biến tương đối sạch sẽ, dụng cụ chế biến sắp xếp gọn gàng. Theo chị, phụ huynh rất quan tâm đến an toàn bữa ăn, gần như ngày nào cũng có người đến giám sát. Tuy vậy, việc kiểm tra bằng cảm quan, kinh nghiệm chưa đủ để đánh giá chất lượng thực phẩm, chị mong có sự giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng để phụ huynh yên tâm hơn.

Thực tế cho thấy, sự tham gia của phụ huynh góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú. Tuy nhiên, việc giám sát cần gắn với hồ sơ nguồn gốc, điều kiện chế biến, bảo quản và vận chuyển, thay vì chỉ dựa vào quan sát bên ngoài.

Kiểm soát chặt quy trình

Đến ngày 15/10, toàn thành phố có 321 trường học đã tổ chức bữa ăn bán trú. Trong đó, 237 trường tự tổ chức nấu ăn; 83 trường mua suất ăn; 1 trường kết hợp tự nấu và mua suất ăn. Ngoài ra, có 5 trường học có kế hoạch tổ chức ăn bán trú nhưng chưa triển khai hoặc chuẩn bị triển khai.

Đoàn liên ngành kiểm tra lưu mẫu thức ăn tại cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm (xã Yên Thế).

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Dung, Phó Trưởng Phòng Giáo dục chính trị và Học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo), ngay từ đầu năm học, Sở đã liên tục chỉ đạo các cơ sở bán trú, nội trú siết chặt quy trình bữa ăn học đường từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, vận chuyển đến chia suất. Đồng thời, các trường phải rà soát cơ sở vật chất, minh bạch chuỗi cung ứng và công khai nhà cung cấp, hóa đơn, thực đơn để phụ huynh cùng theo dõi.

“Thực tế giám sát cho thấy các trường đã chủ động phối hợp để phụ huynh trực tiếp kiểm tra nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến. Sự đồng hành sát sao này không chỉ nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung ứng, mà còn tạo nên một lớp giám sát độc lập, góp phần tăng cường bảo đảm bữa ăn an toàn, chất lượng cho học sinh” - bà Dung cho biết.

Qua giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn thành phố trong tuần qua, ông Ngô Hoàng Điệp, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế) đánh giá, các nhà trường và đơn vị cung ứng đã quan tâm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, chú trọng kiểm soát nguyên liệu đầu vào, điều kiện chế biến và lưu trữ hồ sơ liên quan. Tuy nhiên, việc tuân thủ cần được duy trì thường xuyên, thực chất; các cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp suất ăn cần tiếp tục rà soát quy trình, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm và chủ động khắc phục những hạn chế được phát hiện, chỉ ra qua công tác giám sát.

An toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cần được bảo đảm xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến vận chuyển và chia suất ăn. Sự giám sát của phụ huynh góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, nhưng không thể thay thế vai trò kiểm tra chuyên môn của cơ quan chức năng. Chỉ khi nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và cơ quan quản lý thực phẩm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, phối hợp giám sát thường xuyên và kịp thời khắc phục những hạn chế, bữa ăn bán trú mới có thể đáp ứng yêu cầu an toàn, chất lượng, bảo vệ sức khỏe học sinh.