Giảm sàn 16 phiên liên tiếp, lần đầu cổ phiếu Kosy về dưới mệnh giá

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10, cổ phiếu KOS giảm 6,96% xuống 9.630 đồng/cp, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 16 liên tiếp kể từ ngày 21/9. Đây là mức giá thấp nhất của mã này trong chuỗi giao dịch được ghi nhận, đồng thời đưa thị giá xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Lần đầu cổ phiếu KOS về dưới mệnh giá.

Đà giảm của KOS diễn ra trong tình trạng thanh khoản suy kiệt. Phiên 12/10, cổ phiếu chỉ khớp lệnh 25.400 đơn vị, trong khi lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 70 triệu cổ phiếu. Lực cầu yếu khiến lượng cổ phiếu muốn bán ra chưa được hấp thụ, tiếp tục đẩy thị giá xuống mức thấp hơn.

Trước khi bước vào chuỗi giảm sâu, KOS từng giao dịch trên vùng 30.000 đồng/cp. Riêng trong 15 phiên từ ngày 21/9 đến 9/10, mã này đã mất khoảng 67% giá trị, từ hơn 30.000 đồng xuống còn 10.350 đồng/cp. Sau phiên giảm sàn ngày 12/10, mức giảm tính từ vùng giá trước đợt lao dốc tiếp tục nới rộng.

Tính theo mức đỉnh 52 tuần là 40.200 đồng/cp, thị giá KOS hiện đã giảm khoảng 76%. Với hơn 216 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Kosy giảm từ khoảng 8.700 tỷ đồng tại vùng giá đỉnh xuống còn hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, hàng nghìn tỷ đồng giá trị vốn hóa đã bị cuốn đi sau nhịp giảm mạnh này.

Theo giải trình của Kosy gửi cơ quan quản lý ngày 9/10, doanh nghiệp cho biết diễn biến giảm của thị trường chứng khoán đã tạo áp lực tâm lý lên nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu KOS và thực hiện bán giải chấp cũng góp phần gia tăng áp lực cung.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 27/8 đến 24/9, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy đã bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS trong tổng số 5 triệu đơn vị đăng ký. Sau giao dịch, ông Cường còn nắm giữ gần 72,38 triệu cổ phiếu, tương đương 33,43% vốn điều lệ.

Hai tổ chức liên quan đến ông Cường là Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Kosy và CTCP Leo Regulus cũng phát sinh các giao dịch bán giải chấp cổ phiếu trong giai đoạn thị giá giảm mạnh.

Kosy khẳng định hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo vẫn được triển khai theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp được xác định là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu giảm sâu.

Trong bối cảnh cổ phiếu liên tục giảm sàn, Kosy đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực vào các dự án hiện hữu và từng bước chuyển tài sản đã đầu tư thành doanh thu, dòng tiền.

Được biết, doanh nghiệp đã có kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 34,3 triệu cổ phần, tương đương 98% vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện. Giao dịch được thông qua với giá chuyển nhượng tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị tối thiểu 343 tỷ đồng.

Kosy đồng thời có kế hoạch thoái gần 12,3 triệu cổ phần, tương đương 19,8% vốn tại CTCP Điện gió Bạc Liêu. Các động thái này nằm trong định hướng điều chỉnh danh mục đầu tư, chuyển từ giai đoạn mở rộng sang ưu tiên hiệu quả sử dụng vốn.

Tuy nhiên, việc tái cấu trúc chưa đồng nghĩa nguồn tiền đã lập tức được bổ sung. Báo cáo tài chính soát xét bán niên của Kosy ghi nhận gần 2.779 tỷ đồng nằm trong hàng tồn kho bất động sản. Doanh nghiệp kỳ vọng các dự án sẽ đóng góp thêm nguồn thu và dòng tiền đáng kể từ đầu năm 2027.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 722 tỷ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng hơn 120%. Dù kết quả kinh doanh cải thiện, quy mô lợi nhuận hiện tại vẫn còn khiêm tốn so với tổng tài sản và nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Kosy đang xây dựng phương án cân đối dòng tiền để bảo đảm khả năng thanh toán và thực hiện nghĩa vụ tài chính với các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán và đối tác.

Công ty cổ phần Kosy là doanh nghiệp hạt nhân, đóng vai trò cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái của Tập đoàn Kosy. Doanh nghiệp hoạt động như một nhà phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo chuyên nghiệp.

Khác với các tập đoàn tập trung vào phân khúc hạng sang tại các thành phố lớn, chiến lược của CTCP Kosy là phát triển các khu đô thị vừa và nhỏ tại các tỉnh thành vệ tinh có tốc độ đô thị hóa cao:

Kosy Lita Hà Nam: Khu đô thị định hướng mở quy mô 22,9 ha, là một trong những nguồn thu dòng tiền chủ lực của công ty trong giai đoạn 2025 - 2026.

Dự án Ninh Bình (Mới nhất): Công ty đang đẩy mạnh pháp lý và chuẩn bị triển khai Dự án Khu đô thị mới phía Bắc tại Ninh Bình với quy mô 17,4 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.687 tỷ đồng.

Các dự án đã và đang bàn giao khác: Khu đô thị Kosy Bắc Giang, Kosy City Beat Thái Nguyên, và Khu đô thị Kosy Lào Cai.