Trong bức tranh đó, việc chuẩn hóa quy tắc xuất xứ theo Thông tư số 14/2026/TT-BCT của Bộ Công thương chính là "tấm vé" quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam củng cố lợi thế cạnh tranh và mở rộng dư địa xuất khẩu.

Dư địa lớn và khung quy định mới từ Thông tư 14/2026/TT-BCT

Theo Bộ Công thương, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EUR.1 sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đạt 19,17 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với mức 18,13 tỷ USD của năm 2024. Tỷ lệ tận dụng C/O mẫu EUR.1 hiện đạt khoảng 35%, cho thấy dư địa khai thác ưu đãi thuế quan tại thị trường này vẫn còn rất lớn nếu doanh nghiệp đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ và hoàn thiện hồ sơ chứng minh.

Nhằm cập nhật và cụ thể hóa quy định về xuất xứ hàng hóa trong EVFTA, ngày 25/3/2026, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 14/2026/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 10/5/2026), thay thế Thông tư số 11/2020/TT-BCT và Thông tư số 41/2022/TT-BCT. Văn bản quy định chi tiết về tiêu chí xuất xứ, cơ chế cộng gộp nguyên liệu, hạn mức linh hoạt và cơ chế chứng nhận xuất xứ.

Tận dụng hiệu quả quy tắc xuất xứ theo Thông tư số 14/2026/TT-BCT giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng dư địa xuất khẩu sang EU và đa dạng hóa thị trường. (ẢNH: MAI HUYÊN)

Theo Thông tư số 14/2026/TT-BCT, hàng hóa được xác định có xuất xứ khi thuộc một trong hai trường hợp: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy: gồm khoáng sản khai thác từ lòng đất hoặc đáy biển; cây trồng và sản phẩm cây trồng được trồng, thu hoạch hoặc thu lượm tại Việt Nam; động vật sống sinh ra và nuôi dưỡng tại Việt Nam; sản phẩm từ động vật nuôi dưỡng, giết mổ tại Việt Nam; sản phẩm săn bắn, đánh bắt; thủy sản nuôi trồng đáp ứng điều kiện về nguồn gốc con giống; sản phẩm đánh bắt ngoài vùng lãnh hải bằng tàu của nước thành viên hoặc chế biến ngay trên tàu đó; phế thải, phế liệu phát sinh từ sản xuất tại nước thành viên; sản phẩm đã qua sử dụng chỉ phù hợp tái chế thành nguyên liệu thô; và hàng hóa làm hoàn toàn từ các sản phẩm thuần túy này.

Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy: được tạo ra tại một nước thành viên từ nguyên liệu không có xuất xứ nhưng phải trải qua công đoạn gia công, chế biến đầy đủ theo Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư quy định rõ các công đoạn gia công, chế biến đơn giản như bảo quản khi vận chuyển, lưu kho; rửa, làm sạch; sơn, đánh bóng đơn giản; xay xát một phần hoặc toàn bộ thóc, gạo; bóc vỏ, tách hạt; phân loại, đóng gói; dán nhãn, in logo; pha trộn đơn giản hoặc lắp ghép bộ phận để tạo thành sản phẩm hoàn thiện, không được xem xét khi xác định xuất xứ, kể cả khi thực hiện riêng rẽ hay kết hợp nhiều công đoạn.

Về hạn mức linh hoạt đối với nguyên liệu không có xuất xứ, Thông tư cho phép sử dụng tối đa 10% giá xuất xưởng hoặc trọng lượng tịnh đối với một số nhóm hàng thuộc Chương 2 và từ Chương 4 đến Chương 24 của Hệ thống Hài hòa (trừ thủy sản chế biến thuộc Chương 16); mức 10% giá xuất xưởng đối với các sản phẩm khác trừ Chương 50 đến Chương 63; còn hàng dệt may thuộc Chương 50 đến Chương 63 áp dụng theo Chú giải 6 và Chú giải 7 của Phụ lục I. Quy định này không áp dụng cho hàng hóa có xuất xứ thuần túy và không cho phép vượt mức tối đa quy định tại Phụ lục II.

Chuẩn hóa chuỗi cung ứng và vùng nguyên liệu để mở rộng thị trường

Khi áp lực thuế quan tại một số thị trường gia tăng, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc nguồn nguyên liệu, số hóa quy trình sản xuất và rà soát chặt chẽ tiêu chí xuất xứ để mở rộng sang EU cũng như các thị trường đối tác khác.

Ở nhóm hàng dệt may, Thông tư số 14/2026/TT-BCT cho phép áp dụng cơ chế cộng gộp nguyên liệu giữa các nước thành viên, cộng gộp với nguyên liệu từ một số nước ASEAN đã ký FTA với EU (theo danh mục phụ lục và điều kiện cam kết, hợp tác hành chính, thông báo với EU), đồng thời công nhận vải có xuất xứ Hàn Quốc là có xuất xứ Việt Nam khi gia công, sản xuất cho sản phẩm thuộc Phụ lục IV nếu vượt quá công đoạn đơn giản.

Ông Trần Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết, doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu (NPL), không phụ thuộc vào một nguồn mua trong nước và đàm phán với khách hàng để sử dụng một phần NPL từ các nhà cung cấp chiến lược tại Hàn Quốc khi đáp ứng yêu cầu về giá, chất lượng và thời gian giao hàng. Toàn bộ quy trình từ nhập khẩu NPL, nhập kho đến thiết kế, cắt, may, đóng gói, hoàn thiện được thực hiện tại nhà máy trực thuộc TNG để bảo đảm vượt quá công đoạn đơn giản.

"Toàn bộ các quy trình được chuẩn hóa và áp dụng ERP xuyên suốt từ khi nhập khẩu tới toàn bộ các quá trình và công đoạn sản xuất bằng việc quản trị số liệu, báo cáo, số hóa phục vụ lưu trữ và truy vết nguồn gốc xuất xứ cũng như các công đoạn sản xuất, cung cấp số liệu minh bạch khi cơ quan ban ngành hoặc khách hàng yêu cầu, đáp ứng đúng điều kiện tại Điều 9, Điều 10 của Thông tư, đồng thời chuẩn hóa bộ chứng từ phục vụ hậu kiểm đối với toàn bộ chứng từ nhập khẩu NPL từ Hàn Quốc", ông Trần Minh Hiếu chia sẻ.

Ông Trần Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, cho biết doanh nghiệp đã số hóa toàn bộ quy trình bằng hệ thống ERP để truy vết nguồn gốc nguyên phụ liệu từ khâu nhập khẩu đến thành phẩm. (ẢNH: MAI HUYÊN)

Khác với dệt may có cơ chế cộng gộp và hạn mức riêng, ngành thủy sản chế biến sâu chịu yêu cầu khắt khe hơn về nguồn gốc đầu vào. Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thực phẩm Nghi Sơn (NSFG) nhận định, khi triển khai Thông tư 14/2026/TT-BCT, khó khăn lớn nhất trong tổ chức vùng nguyên liệu và thu mua nằm ở tính đồng bộ của hồ sơ truy xuất nguồn gốc ngay từ khâu đầu vào và bài toán cân đối nguyên liệu cho nhóm sản phẩm chế biến sâu (Chương 16).

Theo ông Nguyễn Văn Minh, vướng mắc nổi bật thứ nhất là hoàn thiện hồ sơ con giống và nhật ký nguồn gốc đối với thủy sản nuôi trồng để đạt tiêu chí "xuất xứ thuần túy" hưởng ưu đãi EVFTA, bởi nhiều cơ sở nuôi nhỏ lẻ hoặc khâu trung gian thu mua còn hạn chế về hóa đơn, chứng từ xác nhận nguồn gốc giống và nhật ký quản lý đồng bộ, làm tăng thời gian và chi phí rà soát trước khi xin cấp C/O mẫu EUR.1. Thứ hai là sự khắt khe khi không áp dụng hạn mức linh hoạt 10% nguyên liệu không có xuất xứ cho thủy sản chế biến (Chương 16), như cá ngừ chế biến hoặc đóng hộp, khiến doanh nghiệp không có "vùng đệm" linh hoạt khi nguồn cung hoặc sản lượng khai thác biến động theo mùa vụ mà vẫn muốn giữ trọn ưu đãi thuế quan EVFTA.

Với nhóm thủy sản chế biến thuộc Chương 16 không áp dụng hạn mức linh hoạt 10%, doanh nghiệp buộc phải kiểm soát chặt chẽ mã lô nguyên liệu từ khâu thu mua đến thành phẩm để giữ ưu đãi EVFTA. (ẢNH: MAI HUYÊN)

Để đáp ứng kiểm tra xuất xứ sâu và liên thông của hải quan EU từ nguyên liệu đầu vào, định mức chế biến, sổ sách kế toán đến chứng từ vận tải và hành trình hàng hóa, NSFG chuẩn hóa quy trình theo hướng truy xuất liền mạch từng lô hàng và quản trị dữ liệu điện tử tập trung: gắn mã nhận diện riêng cho từng lô nguyên liệu thủy sản/cá ngừ từ thu mua đến thành phẩm để đối chiếu ngược từng công đoạn sơ chế, chế biến, đóng gói; tách bạch quản lý kho và hạch toán kế toán giữa luồng hàng đủ điều kiện hưởng ưu đãi EVFTA với các lô hàng khác; lưu trữ hồ sơ điện tử tối thiểu 3 năm và kiểm soát chặt hành trình vận tải (chuyển tải, quá cảnh nếu có).

"Tinh thần xuyên suốt của chúng tôi là không chạy theo ưu đãi thuế bằng mọi giá, mà lấy tính minh bạch, chuẩn xác của hồ sơ và khả năng truy xuất thực chất làm nền tảng để giữ vững uy tín lâu dài với nhà nhập khẩu EU", ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.

Không chỉ hướng tới thị trường EU, việc nắm chắc quy tắc xuất xứ và chuẩn mực kỹ thuật còn là nền tảng khi doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại các thị trường khác. Ông Mohsin Rezaei Pour, Tham tán Thương mại Iran, Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hà Nội cho biết, đối với hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu hoặc linh kiện nhập khẩu, xuất xứ Việt Nam được xác định dựa trên mức độ gia công, chế biến đáng kể (như chuyển đổi mã HS, hàm lượng giá trị gia tăng hoặc công đoạn sản xuất cụ thể), chứ không áp dụng cho các khâu đơn giản như đóng gói hay dán nhãn. Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam (nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, dệt may, điện tử) cần đáp ứng quy tắc xuất xứ riêng biệt; riêng nông sản và thủy sản phải tuân thủ nghiêm ngặt các chứng nhận kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc độc lập với C/O.

Giữ vững nguyên tắc lãnh thổ và hoàn thiện chứng từ chứng nhận

Để bảo toàn ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang EU theo Thông tư số 14/2026/TT-BCT, doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc lãnh thổ, bảo đảm điều kiện xuất xứ được thực hiện liên tục tại nước thành viên. Hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài EVFTA rồi tái nhập có thể bị coi là không có xuất xứ, trừ khi chứng minh được đó chính là hàng đã xuất khẩu và không trải qua công đoạn vượt quá mức cần thiết để bảo quản.

Khi vận chuyển qua nước thứ ba, việc lưu kho, chia nhỏ lô hàng hoặc bổ sung nhãn phải tuân thủ điều kiện quy định và chịu sự giám sát của cơ quan hải quan nước quá cảnh hoặc chia nhỏ lô hàng; khi có nghi ngờ, hải quan nước nhập khẩu có thể yêu cầu chứng từ vận tải hoặc giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ.

Về chứng nhận xuất xứ, hàng hóa xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào EU được hưởng ưu đãi EVFTA khi có C/O mẫu EUR.1 (do Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cập nhật trên hệ thống eCoSys tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn) hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành đối với lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR. Nội dung tự chứng nhận thể hiện trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa, và trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hành, nhà xuất khẩu phải khai báo, đăng tải chứng từ và hồ sơ liên quan lên hệ thống eCoSys.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành tại nước xuất khẩu, và cả nhà xuất khẩu tự chứng nhận lẫn thương nhân đề nghị cấp C/O phải lưu trữ bản sao chứng từ cùng hồ sơ liên quan ít nhất 3 năm. Khi có nghi ngờ hợp lý về tính xác thực của chứng từ, xuất xứ hàng hóa hoặc việc tuân thủ quy định EVFTA, cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu có thể tiến hành kiểm tra, xác minh, bao gồm yêu cầu bằng chứng hoặc kiểm tra báo cáo, sổ sách kế toán của nhà xuất khẩu.

Chủ động cập nhật Thông tư số 14/2026/TT-BCT, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, công đoạn chế biến thực chất và hệ thống chứng từ truy xuất không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro khi hậu kiểm, mà còn tạo nền tảng vững chắc để đa dạng hóa thị trường và giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu bền vững.