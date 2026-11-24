Làm rõ thỏa thuận góp vốn và điều kiện kinh doanh

Từ thực tế hành nghề, luật sư Vũ Thị Hảo cho biết, có những trường hợp phụ nữ cùng góp vốn khởi nghiệp nhưng chưa lập hợp đồng hợp tác, chưa thống nhất tỷ lệ góp vốn và cách chia lợi nhuận. Những vấn đề này dễ bị gác lại khi các bên đang tập trung làm sản phẩm và tìm khách hàng. Đến lúc cần bỏ thêm vốn, công việc thua lỗ hoặc một người muốn rút khỏi mô hình, các bên mới phải bàn lại những việc lẽ ra đã có thể thống nhất trước khi bắt đầu.

Trước khi góp vốn, các bên nên ghi rõ bằng văn bản số vốn mỗi người góp, thời điểm góp, phần việc đảm nhận và cách phân chia lợi nhuận. Nếu một người bỏ tiền mua nguyên liệu, người còn lại có sẵn thiết bị và trực tiếp làm sản phẩm, các bên cần thống nhất cách xác định phần đóng góp của mỗi người. Thỏa thuận cũng nên nêu rõ ai được quyết định việc chi tiền, ký hợp đồng với nhà cung cấp và xử lý phần vốn đã góp ra sao nếu có người muốn dừng hợp tác.

Một bộ phận phụ nữ khởi nghiệp có thể chuẩn bị kỹ cho sản phẩm, thị trường, vốn nhưng lại bỏ ngỏ những vấn đề pháp lý ngay từ đầu. Ảnh: Hoàng Lan

Cùng với chuyện góp vốn là quyền sử dụng tên thương hiệu và logo. Chẳng hạn, nếu một người đứng tên đặt thiết kế logo và quản lý trang bán hàng chung, các bên nên bàn trước về quyền sử dụng logo và việc quản lý trang bán hàng khi có thay đổi người phụ trách hoặc khi chấm dứt hợp tác. Theo luật sư Hảo, người mới khởi nghiệp thường đảm nhận nhiều việc cùng lúc nên dễ trì hoãn việc tìm hiểu về nhãn hiệu, có khi chỉ tìm đến tư vấn khi đã xảy ra tranh chấp.

Do đó, sau khi thống nhất cách hợp tác, người khởi nghiệp cần rà soát yêu cầu áp dụng cho mô hình và ngành nghề dự định kinh doanh. Luật sư Hảo cho biết, ba nhóm vấn đề thường khiến người mới kinh doanh lúng túng là thuế, kế toán và hóa đơn điện tử, điều kiện kinh doanh theo ngành nghề, cùng các quy định về lao động và bảo hiểm xã hội. Với người có chuyên môn về sản phẩm nhưng ít kinh nghiệm quản lý tài chính, việc xác định cần lưu chứng từ nào, ai phụ trách sổ sách và theo dõi thời hạn kê khai nên được thu xếp ngay khi bắt đầu bán hàng.

Người dự định mở cơ sở chế biến thực phẩm hoặc kinh doanh mỹ phẩm cũng nên tìm hiểu trước các yêu cầu về an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm và giấy tờ liên quan tùy theo mặt hàng, hoạt động cụ thể. Rà soát trước khi đặt cọc thuê mặt bằng hoặc mua thiết bị giúp người kinh doanh tính được những khoản cần đầu tư và thời gian chuẩn bị hồ sơ. Tương tự, nếu dự kiến thuê thêm người để đáp ứng đơn hàng, chủ cơ sở cần dự trù tiền lương và tìm hiểu quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép và các chế độ áp dụng đối với người lao động.

Giữ chứng từ khi bán hàng trực tuyến, tìm tư vấn từ sớm

Với người bán hàng qua mạng xã hội, một bảng theo dõi đơn hàng có thể ghi ngày bán, giá trị đơn, số tiền đã nhận và khoản hoàn lại nếu khách trả hàng. Khi cùng lúc nhận tiền mặt, tiền chuyển khoản và tiền do đơn vị vận chuyển thu hộ, người bán nên đối chiếu các khoản đã nhận với đơn đã giao. Chẳng hạn, một đơn giao cuối tháng có thể được đơn vị vận chuyển chuyển tiền thu hộ vào đầu tháng sau. Ghi riêng tình trạng đơn hàng và thời điểm nhận tiền giúp người bán dễ kiểm tra số liệu khi tổng hợp doanh thu.

Giấy tờ về nguồn gốc hàng hóa cần được xem xét ngay khi chọn nhà cung cấp. Với hàng nhập qua trung gian hoặc hàng được giới thiệu là hàng xách tay, người bán nên kiểm tra chứng từ mua hàng, nhãn hàng hóa và hồ sơ áp dụng cho từng nhóm sản phẩm trước khi nhập. Với hàng tự làm, có thể lưu chứng từ mua nguyên liệu cùng thông tin nhà cung cấp. Khi khách hàng hỏi về nguồn gốc sản phẩm hoặc cần kiểm tra lại một lô hàng, người bán có thể tra cứu ngay từ hồ sơ đã lưu.

Hình ảnh và lời giới thiệu sản phẩm cũng cần được rà soát trước khi đăng bài hoặc phát trực tiếp. Người bán nên kiểm tra quyền sử dụng ảnh, video và nhạc nền, nhất là khi dùng tư liệu có sẵn trên mạng. Với phần giới thiệu sản phẩm, cần chú ý những câu nói về công dụng của thực phẩm, mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Một lời giới thiệu dùng để chốt đơn có thể khiến khách hàng hiểu sai nếu công dụng được mô tả vượt quá thông tin có căn cứ.

Theo luật sư Vũ Thị Hảo, chi phí và việc chưa biết tìm đến địa chỉ nào là những trở ngại khiến người mới kinh doanh chậm tìm kiếm tư vấn pháp lý. Khi vốn còn hạn chế, họ thường ưu tiên tiền hàng, mặt bằng và quảng bá sản phẩm. Việc tư vấn có thể bắt đầu từ một giao dịch cụ thể, như rà soát thỏa thuận trước khi chuyển tiền góp vốn, xem điều khoản đặt cọc trước khi thuê mặt bằng hoặc kiểm tra giấy tờ trước khi nhập lô hàng đầu tiên.