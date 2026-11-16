Giảm phụ thuộc vào vật liệu truyền thống

Những ngày cuối năm, hàng loạt công trình bước vào giai đoạn nước rút để kịp tiến độ hoàn thành theo kế hoạch. Điều này kéo theo nhu cầu về nhân công và vật liệu xây dựng như xi măng, cát, sỏi tăng cao, có nơi mỏi mắt “ngóng” vật liệu để thi công.

Theo phản ánh từ nhiều địa phương và nhà thầu thi công, giá các loại vật liệu xây dựng cùng cước vận chuyển liên tục biến động theo chiều hướng tăng cao, đã tác động trực tiếp đến quá trình triển khai các dự án, trong đó có tuyến đường giao thông nông thôn, khiến chi phí thực tế vượt khung định mức hỗ trợ ban đầu. Hệ quả là phần kinh phí đối ứng của người dân bị đội lên, nhất là đối với khu vực làm đường ngõ, ngách có tuyến dài nhưng ít hộ dân sinh sống. Theo các chuyên gia, việc giá vật liệu biến động vào giai đoạn cuối năm vốn là quy luật chung của thị trường. Tuy nhiên, điểm khác biệt của năm nay là do Bắc Ninh cùng nhiều tỉnh, thành lân cận đồng loạt khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn. Tình trạng “khát” vật liệu truyền thống mỗi mùa cao điểm xây dựng xảy ra từ nhiều năm nay nhưng chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên tự nhiên trong khi các loại vật liệu mới thay thế và công nghệ thi công hiện đại vẫn chậm được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn.

Những năm qua, Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ nút thắt về nguồn cung vật liệu xây dựng, trọng tâm là tăng cường khảo sát trữ lượng và cấp phép khai thác đối với các mỏ đủ điều kiện. Bàn về hướng đi căn cơ, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, để giải bài toán nguồn cung, cần đẩy mạnh ứng dụng các loại vật liệu thay thế cùng công nghệ thi công mới vào các dự án xây dựng. Thực tiễn đã có một số dự án của các tập đoàn lớn tiên phong sử dụng vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống, giúp tối ưu chi phí và rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thiện.

Nhiều ý kiến đề xuất, bên cạnh việc đẩy nhanh cấp phép cho các loại vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống, cần xem xét chấp thuận chủ trương đối với các dự án nạo vét đường thủy nội địa. Bắc Ninh sở hữu mạng lưới sông lớn chảy qua địa bàn, đây không chỉ là thế mạnh phát triển giao thông đường thủy mà còn là nguồn trữ nước phục vụ sản xuất và dân sinh, khu vực tích tụ trữ lượng cát, sỏi đáng kể. Do đó, việc triển khai các dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sẽ mở ra hướng bổ sung nguồn cung vật liệu thiết thực cho địa phương.

Tuy nhiên, quá trình lựa chọn đơn vị thực hiện cần được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm năng lực và uy tín, qua đó hiện thực hóa mục tiêu kép, vừa gia tăng nguồn cung vật liệu xây dựng, vừa bảo đảm thông thoáng đường sông, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai.