Giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, đưa hóa dược thành ngành công nghệ cao

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 8/10 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình đặt mục tiêu tổng quát phát triển công nghiệp hóa dược Việt Nam trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh.

Định hướng trọng tâm là nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc; từng bước hình thành năng lực sản xuất công nghiệp đối với các nguyên liệu thiết yếu và chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ, giảm phụ thuộc nguồn cung nhập khẩu và bảo đảm an ninh thuốc quốc gia.

Chương trình hướng tới việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành hóa chất Việt Nam, Chương trình phát triển công nghiệp dược và Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đã được phê duyệt. Hệ sinh thái công nghiệp hóa dược sẽ được hình thành gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hóa, nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước và tăng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đến năm 2045, công nghiệp hóa dược Việt Nam hướng tới trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Lộ trình đến năm 2030, 100% cơ sở sản xuất hoạt chất, tá dược đạt chuẩn

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là làm chủ, tiếp nhận và chuyển giao một số công nghệ tiên tiến; hình thành và phát triển sản xuất trong nước một số nguyên liệu làm thuốc thiết yếu, ưu tiên hoạt chất, nguyên liệu khởi đầu, hóa chất trung gian và tá dược. Chương trình phấn đấu đáp ứng khoảng 20% nhu cầu nguyên liệu làm thuốc phục vụ sản xuất trong nước.

Chỉ tiêu đặt ra là hình thành ít nhất 2 trung tâm nghiên cứu và triển khai về hóa dược đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất hoạt chất, tá dược và nguyên liệu làm thuốc ở trong nước đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thực hành tốt (GMP) và an toàn hóa chất; tối thiểu 50% cơ sở áp dụng các giải pháp số trong quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Về thương mại, thương mại hóa một số công nghệ, sản phẩm hóa dược có giá trị gia tăng cao và đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm này đạt từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2045, công nghiệp hóa dược Việt Nam hướng tới trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hình thành hệ sinh thái nghiên cứu và sản xuất tương đối hoàn chỉnh. Việt Nam sẽ có năng lực tự chủ cao hơn đối với nguồn cung nguyên liệu, bảo đảm ứng phó với đứt gãy chuỗi cung ứng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị hóa dược, dược phẩm khu vực và toàn cầu.

Tập trung chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ về thể chế, pháp luật; khoa học - công nghệ, nhân lực và đào tạo; hợp tác quốc tế; xúc tiến thương mại, thông tin truyền thông; tài chính và đầu tư.

Trong nhóm giải pháp khoa học - công nghệ, tập trung phát triển các công nghệ nền tảng và tiên tiến về tổng hợp, chiết tách, tinh chế, công nghệ sinh học và peptit. Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận, mở rộng quy mô và chuyển giao công nghệ, ưu tiên phát triển quy trình sản xuất các hoạt chất có nhu cầu lớn và các sản phẩm có khả năng thay thế hàng nhập khẩu.

Về nhân lực, ưu tiên đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực: hóa học tổng hợp, hóa học quy trình, công nghệ sinh học, peptit, phân tích, GMP, bảo đảm/kiểm soát chất lượng (QA/QC), thẩm định, chuyển giao công nghệ, sản xuất thông minh, chuyển đổi số, an toàn hóa chất và quản trị công nghiệp. Giải pháp đi kèm là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu trong công tác đào tạo.

Trong hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ ưu tiên hợp tác với các quốc gia, cơ sở giáo dục và các tập đoàn đa quốc gia có thế mạnh về sản xuất nguyên liệu đầu vào, hóa chất trung gian, hoạt chất, tá dược và công nghệ sinh học. Các hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm nghiệm, GMP và đánh giá sự phù hợp sẽ được tăng cường nhằm nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu nguyên liệu làm thuốc của Việt Nam.

Trần Trọng