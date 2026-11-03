Giảm phiên thứ 4 liên tiếp, VN-Index lại 'thủng' mốc 1.700 điểm

Sắc xanh- đỏ trên thị trường đã cân bằng nhưng VN-Index vẫn "thủng" mức 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 3-11 tiếp tục giảm phiên thứ 4 dù số cổ phiếu tăng nhiều hơn cổ phiếu giảm. VN-Index giảm chủ yếu do cổ phiếu trụ “ghìm” chỉ số.

Chỉ riêng cổ phiếu VIC giảm 3,3% đã lấy của VN-Index gần 13 điểm, hơn mức giảm chung của chỉ số này.

Trên thị trường, nhiều nhóm cổ phiếu đã lấy lại sắc xanh tích cực. Trong đó, nhóm cổ phiếu thép đồng loạt tăng mạnh: HPG tăng 4,17%, NKG tăng 3,42%, HSG tăng 3,38%.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng nghiêng về sắc xanh. Trong đó, nhiều cổ phiếu tăng trên 2%: OCB tăng 4,43%, STB tăng 2,3%, MSB tăng 2,86%, VIB tăng 2,21%, VCI tăng 2,71%.

Khối ngoại vẫn tiếp tục “xả hàng” trên sàn HOSE hơn 502 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE

Trong 2 phiên giao dịch đầu tháng 11, khối ngoại đã bán thêm hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trước đó, trong tháng 10-2026, khối ngoại đã bán ròng 20.844 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,6 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, gấp gần 4,5 lần so với tháng trước. Điều này ghi nhận tháng bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2026.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng hơn 119.000 tỷ đồng.

Lý giải việc khối ngoại liên tục bán ròng dù thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán VPBankS, cho rằng dòng vốn toàn cầu đang phân hóa mạnh trong năm 2025-2026.

Năm 2025, dòng tiền dịch chuyển sang các thị trường có tập đoàn công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) lớn, khiến Việt Nam chịu áp lực bán ròng khoảng 5,2 tỷ USD. Sang năm 2026, xung đột tại eo biển Hormuz gây cú sốc giá dầu, thúc đẩy xu hướng thắt chặt tiền tệ và dịch chuyển vốn sang tài sản phòng thủ.

Vì vậy, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 4,6 tỷ USD tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm. Dù vậy, chỉ số VN-Index vẫn duy trì ổn định.

Theo ông Sơn, khả năng thu hút vốn ngoại thời gian tới phụ thuộc vào ổn định vĩ mô, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết và chất lượng quản trị của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,1 điểm (0,65%), còn 1.699,62 điểm với 154 mã tăng, 141 mã giảm và 72 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,87 điểm (0,35%) lên 251,42 điểm với 70 mã tăng, 49 mã giảm và 62 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ gần 13.000 tỷ đồng, giảm 5.600 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch cũng chỉ hơn 13.500 tỷ đồng, giảm 6.000 tỷ đồng so với phiên trước.